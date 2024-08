Reżyser kinowego hitu potwierdza teorię fanów! Zainspirował się kultową grą

"Obcy: Romulus": Fede Alvarez potwierdza teorię fanów

Jak zdradził Fede Alvarez, postać Kay była zainspirowana Diną z gry "The Last of Us 2". To jednak nie wszystko. W piątek w serwisie X Alvarez zwrócił również uwagę na niesamowity zbieg okoliczności.

"Ciekawostka: Grałem w ‘The Last of Us 2", kiedy pisałem scenariusz 'Obcego: Romulusa' . Wątek ciężarnej Diny zainspirował mnie, żeby napisać, iż Kay również jest w ciąży. Do roli Kay wybrałem Isabellę Merced, a rok później okazało się, że to właśnie ona zagra Dinę w serialu HBO... Prawdziwa historia".

Podobieństw (najprawdopodobniej niezamierzonych) pomiędzy grą i filmem jest więcej. Wielu fanów zwróciło uwagę np. na to, że wcielająca się w główną bohaterkę Cailee Spaeny przypomina Ellie Williams, czyli protagonistkę "The Last of Us" czy że wątek Rain i Kat jest nieco podobny do historii Ellie oraz Diny.

"Obcy: Romulus": O czym opowiada film?

Akcja produkcji rozgrywa się między wydarzeniami przedstawionymi w filmach "Obcy - 8. pasażer Nostromo" a "Obcy - decydujące starcie". Romulus jest z kolei dryfującym w kosmosie wrakiem stacji badawczej. Główna bohaterka, Rain Carradine, pragnie uciec z odległej kolonii górniczej wraz z Andym - robotem stworzonym do opieki nad nią w zastępstwie rodziców. Razem dołączają do grupy młodych buntowników, którzy przejmują opuszczony statek kosmiczny i planują dotrzeć na bezpieczną planetę bez starzenia się - jest to możliwe dzięki wykorzystaniu komór kriogenicznych. Nowi pasażerowie nie spodziewają się jednak, że czyha na nich najbardziej przerażająca forma życia we wszechświecie...

"The Last of Us": Telewizyjny fenomen

"The Last of Us" to serial postapokaliptyczny. Głównym bohaterem jest Joel, zahartowany ocalały, który zostaje wynajęty do ochrony młodej dziewczyny Ellie. Dziewczyna ta jest uważana za ostatnią nadzieję ludzkości na wynalezienie leku na wirusa. "The Last of Us" opowiada o niebezpiecznej przygodzie Joela i Ellie, którzy muszą stawić czoła mrocznym siłom i ocalić to, co pozostało z ludzkiej cywilizacji. Serial bazuje na kultowej grze komputerowej o tym samym tytule.

