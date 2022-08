Tych produkcji niedługo nie zobaczysz na Netfliksie! Pospiesz się zanim znikną

Wiadomości

Jak co miesiąc, na Netfliksie w sierpniu znikną wybrane tytuły. Wśród nich znalazło się kilka filmów oraz popularne programy i seriale. Jednak, porównując do pozostałych miesięcy, platforma streamingowa nie okroiła oferty aż tak drastycznie. Co zniknie z listy dostępnych produkcji?

Christian Bale w filmie "Big Short" /materiały prasowe