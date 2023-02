Nieznane są dokładniejsze szczegóły na temat filmu biograficznego o Fredzie Astairze przygotowywanego przez Sony Pictures. Ma się on skupić na relacji między słynnym tancerzem, a jego siostrą Adele. Fred i Adele byli gwiazdami wodewilu przez ponad dwadzieścia lat. Pierwotnie to Adele była bardziej znana od swojego brata. Z czasem, gdy umiejętności Freda zaczynały rosnąć, prześcignął on siostrę. Ona sama zrezygnowała z występów po wyjściu za mąż. Jak przypomina portal The Hollywood Reporter, dla Astaire’a był to ogromny cios, który jednak nie przeszkodził mu w zaistnieniu w Hollywood i przejściu do historii.

