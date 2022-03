David Gordon Green połączył swoje siły z Onurem Tukelem, autorem takich filmów jak "Na kwaśne jabłko" czy "Ślub Ryśka". Owocem tej współpracy jest ilustrowana książka dla dzieci "Let’s Make a Movie!", w której w przystępnych słowach opisany został proces tworzenia filmów.



"Gdy byłem początkującym filmowcem, nic nie pomogło mi zrozumieć lepiej wzlotów i upadków związanych z kręceniem filmów niż przeczytane książki poświęcone innym filmowcom. Wszystkie te książki napisane były jednak dla starszych odbiorców. Pomyśleliśmy, że fajnie będzie wprowadzić w ten proces młodszych czytelników. Pokazać im, że przygoda, jaką jest tworzenie filmów, czasem potrafi być równie dramatyczna, porywająca i zabawna, jak każdy film lub ukochana książka na dobranoc" - stwierdził Green cytowany przez portal "SlashFilm".

Reklama

Jak nakręcić "Ninja walczący z zabójczymi rekinami na plaży pełnej bikini"?

Podobnie swoje początki w branży wspomina Onur Tukel. "Kiedy zaczynałem wchodzić w świat filmu, jedynym źródłem informacji na ten temat było wiele starych książek poświęconych kręceniu filmów, które czytałem jedną za drugą. Razem z Davidem postanowiliśmy dać młodszym dzieciom przedsmak tego filmowego doświadczenia. Zrobić to w zabawny i wciągający sposób, który spodoba się też ich rodzicom" - dodał.

"Let’s Make a Movie!" trafi na półki księgarskie 14 czerwca tego roku. Bohaterami książki jest grupa młodych twórców próbujących nakręcić film zatytułowany "The Ninjas Fight the Killer Sharks at Bikini Beach" ("Ninja walczący z zabójczymi rekinami na plaży pełnej bikini"). Autorzy książki nie zgadzają się co do jednego. Podczas gdy Green twierdzi, że nie byłby zainteresowany nakręceniem filmu o takim tytule, Tukel chętnie by to zrobił. Obaj twierdzą jednak, że byłby to film pełny efektów specjalnych i wyczynów kaskaderskich, czyli rzeczy, które przyciągają młodych ludzi do kina.

Zobacz też:



Wychowywał go głównie ojciec. Kim dzisiaj jest syn polskiej seksbomby?

Gwiazda odchodzi z show-biznesu! Co będzie robiła?

Filmy o Ukrainie, które pozwolą lepiej zrozumieć sytuację za wschodnią granicą!