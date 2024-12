Lesley Paterson, znana ze współautorstwa scenariusza do nagradzanego filmu "Na Zachodzie bez zmian", nie jest postacią typową dla Hollywood. Urodzona w Szkocji, początkowo związana była ze sportem jako profesjonalna triathlonistka. Pasja do teatru i kina zaprowadziła ją jednak na zupełnie inną ścieżkę - filmową. Wykształcenie w dziedzinie teatrologii pozwoliło jej połączyć zamiłowanie do opowiadania historii z talentem do analizy emocji.

Wspólnie z Edwardem Bergerem i Ianem Stokellem stworzyła scenariusz do ekranizacji powieści Ericha Marii Remarque’a. Ich współpraca okazała się spektakularnym sukcesem. Film z 2022 roku zdobył aż cztery Oscary, w tym za najlepszy film międzynarodowy.

Reklama

"Na Zachodzie bez zmian" - od literatury do triumfu na ekranie

Ekranizacja powieści Remarque’a była wyzwaniem zarówno artystycznym, jak i produkcyjnym. Lesley Paterson włożyła całe serce w stworzenie scenariusza, który oddałby ducha książki, jednocześnie przystosowując ją do współczesnych standardów filmowych.

Film przedstawia brutalną rzeczywistość I wojny światowej oczami młodego niemieckiego żołnierza, Paula. Widzowie z zapartym tchem śledzili, jak początkowy entuzjazm bohatera ustępuje miejsca desperacji i walce o przetrwanie. Na ekranie zobaczyliśmy doskonałe kreacje aktorskie Daniela Brühla, Albrechta Schucha i Felixa Kammerera, które w połączeniu z niezwykłymi zdjęciami uczyniły z produkcji kinowy fenomen.

Nagrody, jakie zdobył film, w tym Złoty Glob i siedem statuetek BAFTA, były świadectwem ogromnego wysiłku zespołu twórców. Paterson nie kryła radości z sukcesu, podkreślając, że był on spełnieniem jej artystycznych marzeń.

Zdjęcie Lesley Paterson / Arturo Holmes/Getty Images / Getty Images

Osobista tragedia twórców

Pod koniec 2023 roku życie Lesley Paterson i jej męża, Simona Marshalla, zmieniło się dramatycznie. U Simona zdiagnozowano raka trzustki w czwartym stadium, który nie reaguje na chemioterapię. Ta diagnoza wstrząsnęła parą, zmuszając ich do podjęcia desperackich kroków w poszukiwaniu eksperymentalnych metod leczenia.

Lesley, która przez 22 lata mieszkała w Stanach Zjednoczonych, publicznie opowiedziała o trudach związanych z amerykańskim systemem opieki zdrowotnej. "Mamy dobre ubezpieczenia zdrowotne, ale rachunki są przytłaczające. Koszty leczenia sięgają miliona dolarów, a ubezpieczenie nie pokrywa większości z nich" - napisała na Instagramie.

Aby sfinansować leczenie, para rozpoczęła zbiórkę i rozważa sprzedaż domu. W wywiadzie dla "Daily Mail" Lesley przyznała, że mimo sukcesu filmu, ich sytuacja finansowa jest dramatyczna.

Sukces "Na zachodzie bez zmian" a rzeczywistość finansowa

Mimo że film "Na Zachodzie bez zmian" przyniósł Lesley Paterson uznanie i liczne nagrody, nie przełożyło się to na stabilność finansową. Jak przyznała scenarzystka, sukces otworzył jej drzwi do nowych projektów, ale nie rozwiązał problemów związanych z kosztami leczenia męża.

Lesley podkreśla, że w obliczu trudności nie traci nadziei. "To największe wyzwanie w naszym życiu, ale wierzymy, że możemy wygrać" - napisała na jednym z portali społecznościowych.

Co dalej z karierą Lesley Paterson?

Choć sytuacja życiowa Lesley Paterson jest pełna wyzwań, scenarzystka nie rezygnuje z pracy w branży filmowej. Jej zaangażowanie w tworzenie nowych projektów i determinacja w walce z trudnościami inspirują fanów na całym świecie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stanisław Tym nie żyje. Wspominamy jego kultowe role Polsat News

Zobacz też:

Colin Farrell przebiegł maraton. Wszystko dla ciężko chorej przyjaciółki

Zdobyty Oscar jej nie zmieni, ale zapewni zupełnie nowe możliwości

Nietypowa komedia romantyczna. Bohaterka jest "absolutnie gotowa na wszystko"