Przed premierą filmu - emocje i adrenalinę poczuły już nasze Gwiazdy – Karolina Gilon i Krzysztof Ibisz! W pełnym napięcia wyścigu na profesjonalnym torze "Jastrząb" pokazali swoje sportowe możliwości. Czy udało im się okiełznać rozpędzoną maszynę? Kto wygrał ten zacięty do ostatniej sekundy wyścig?

A już 13 kwietnia w "halo tu polsat" rozmowa z Jannem Mardenborough - pierwowzorem głównego bohatera "Gran Turismo".

Gran Turismo to seria gier wyścigowych, która przyciąga miliony fanów na całym świecie. Jednym z graczy i pasjonatów wyścigów jest Jann Mardenborough (w filmie grany przez Arhie Madekwe). Pochodzący z robotniczej rodziny z Walii, młody mężczyzna jest zupełnie pochłonięty grą, która przesłania mu prawdziwy świat i życie. W tym samym czasie, specjalista od marketingu Danny Moore (grany przez Orlando Blooma) przekonuje władze Nissana do zorganizowania konkursu Gran Turismo Academy, w którym zwycięzca turnieju ma zostać prawdziwym kierowcą w teamie Nissana. Jann dostaje szansę zmierzyć się z najlepszymi graczami na wirtualnym torze wyścigowym, gdzie nagrodą jest dołączenie do elitarnej drużyny w realnym świecie. Jak potoczą się losy młodego bohatera gier komputerowych?

Film "Gran Turismo" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 kwietnia o godz. 20.15 w Polsacie.