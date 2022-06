Val Kilmer: Przerwana kariera

Val Kilmer zaliczany jest do największych gwiazd kina lat 80. i 90. Podczas trwającej niemal cztery dekady kariery stworzył na ekranie szereg niezapomnianych kreacji - w 1986 roku skradł serca widzów rolą Toma "Icemana" Kazansky’ego, niepokornego pilota z filmu "Top Gun", a pięć lat później zachwycił fanów zespołu The Doors, z sukcesem wcielając się w legendarnego Jima Morrisona. W 1995 roku sportretował zaś słynnego komiksowego superbohatera w filmie "Batman Forever", czym przypieczętował swój gwiazdorski status.

W ostatnich latach kariera Kilmera przyhamowała za sprawą poważnych problemów zdrowotnych - gwiazdor zmagał się bowiem z nowotworem gardła. W 2014 roku przeszedł zabieg tracheotomii, na skutek którego niemal całkowicie stracił głos. Kilmer publicznie przyznał do walki z chorobą dopiero w 2017 roku. Długo unikał jednak komentarzy na ten temat i nie zdradzał żadnych szczegółów. Po raz pierwszy opisał swoją walkę z rakiem w książce zatytułowanej "I'm Your Huckleberry". W swoich pamiętnikach wrócił pamięcią do momentu, w którym stan jego zdrowia zaczął się pogarszać.

Val Kilmer w "Top Gun: Maverick"

Kiedy tylko pojawiła się informacja o tym, że powstanie druga część filmu "Top Gun", Val Kilmer chciał dołączyć do obsady. Trudno się zresztą dziwić, był przecież jednym z głównych bohaterów produkcji Tony'ego Scotta. W pamiętnikach gwiazdor zdradził, że musiał błagać o rolę w "Mavericku".

W książce "I'm Your Huckleberry" Kilmer napisał: "Tak jak śpiewali Temptations w czasach świetności wytwórni Motown: 'Nie jestem zbyt dumny, by błagać'. Producenci poszli na to. Tom Cruise poszedł na to. Cruise nie mógł zachować się lepiej. Tom i ja zaczęliśmy tam, gdzie kiedyś skończyliśmy i nasze ponowne spotkanie wypadło świetnie". Błaganie o rolę w filmie "Top Gun: Maverick" to prawdziwy chichot losu. Zupełnie inaczej wyglądała bowiem sytuacja w przypadku pierwszej części filmu. Kilmer nie był zainteresowany rolą pilota Toma "Icemana" Kazansky'ego. "Nie chciałem tej roli. Miałem gdzieś cały ten film. Opowiadana w nim historia mnie nie interesowała" - przyznał szczerze aktor w swoich pamiętnikach.

Jednym z niedawnych wywiadów aktor przyznał, że podczas kręcenia zdjęć czuł się jak podczas pracy na planie pierwszej części. "Wszyscy byliśmy tacy młodzi podczas kręcenia pierwszego filmu, ale nawet wtedy była między nami szczególna więź. Nawet po kręceniu śmialiśmy się i tańczyliśmy całą noc" - wspominał aktor w rozmowie z portalem Entertainment Weekly.

Schorowany aktor wróci na ekrany?

W drugiej części "Top Guna" Tom "Iceman" Kazansky jest admirałem i dowódcą Floty Pacyfiku. Scenariusz oddał rzeczywistość, ponieważ, podobnie jak kiedyś Kilmer, zmaga się ze śmiertelną chorobą. I również ma problemy z mówieniem. Na początku kontaktuje się z Maverickiem tylko poprzez wiadomości tekstowe.



W końcu jednak dochodzi do spotkania "Icemana" z "Maverickiem" podczas którego ten pierwszy przemawia - wygenerowana przez sztuczną inteligencję kwestia została podłożona w post-produkcji. "Spędziliśmy wiele godzin pracując nad tą sceną. Nie byłem pewien, jak to będzie do końca wyglądać... To naprawdę piękna scena. Kręciliśmy ją w Los Angeles w pięknym domu w parku. To niezwykłe zobaczyć nie tylko Vala i Toma, ale także Mavericka i Icemana z powrotem razem na ekranie" - mówł w EW rezyser filmu Joseph Kosinski.

"Teraz, kiedy ma swój głos, może bez problemu podejmować więcej projektów" - stwierdziła w wywiadzie córka Vala Kilmera, Mercedes. Może będziemy teraz oglądać aktora w większej ilości projektów niż w ostatnich latach.

