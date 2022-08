Dla wielu widzów najbardziej wzruszającą sceną w "Top Gun: Maverick" jest ta, w której bohaterowie grani przez Toma Cruise’a i Vala Kilmera , znani z pierwszej części filmu, spotykają się ze sobą. Kapitan Pete "Maverick" Mitchell jest w trakcie bardzo trudnej misji wojskowej, z kolei admirał Tom "Iceman" Kazansky jest ciężko chory na raka krtani. Podczas ich rozmowy "Iceman" komunikuje się z "Maverickiem" za pomocą klawiatury. Żegnając się jednak ze swoim dawnym rywalem, a obecnie przyjacielem, z trudem, ale jednak, wypowiada kilka słów na głos.

Odpowiedzialny za reżyserię Joseph Kosinski w wywiadzie dla "USA Today" poświęconym kulisom realizacji filmu, wreszcie wyjaśnił, czy głos Kilmera jest dziełem sztucznej inteligencji. "Czytałem i wiedziałem o tym, że Val współpracuje z firmą zajmującą się sztuczną inteligencją. Ale nie wykorzystywaliśmy tej technologii w filmie. Jego głos był tylko delikatnie poprawiony cyfrowo, aby był bardziej zrozumiały" - przyznał Kosinski.

"Top Gun Maverick": Samolot nad głową Eda Harrisa

Twórca filmu został zapytany też, czy rozważał wykorzystanie w sequelu piosenki "Take My Breath Away" zespołu Berlin z pierwszej części, zamiast nowej kompozycji Lady Gagi "Hold My Hand". Kosinski zdecydowanie zaprzeczył, od początku uważał bowiem, że "Take My Breath Away" powinno być zarezerwowane dla relacji 'Mavericka' i Charlotte, a jego związek z Penny musiał mieć inne tło muzyczne. W filmie słyszymy za to przy scenach lotniczych kawałek "Danger Zone" Kenny’ego Logginsa, który pojawił się już w "Top Gun" z 1986 r.

Padło też pytanie o inny smaczek, scenę z początku filmu, kiedy "Maverick" przelatuje superszybkim samolotem eksperymentalnym nad głową kontradmirała Chestera "Hammera" Caina, którego zagrał Ed Harris . Kosinski potwierdził, że faktycznie podmuch, jaki wygenerował odrzutowiec, poderwał dach wieży strażniczej przy pasie startowym. Ale jednocześnie Harris wytrzymał moment stojąc, gdy myśliwiec przelatywał mu nad głową.

