Od premiery, która odbyła się 27 maja, "Top Gun: Maverick" zarobił w amerykańskich kinach 601,9 mln dolarów. Podczas gdy "Titanic" okres pierwszej dystrybucji w kinach zakończył na kwocie 600,8 mln. Pokonanie filmu Jamesa Camerona jest tym większym osiągnięciem, że jego produkcja była w kinach przez dziewięć miesięcy, a "Top Gun: Maverick" grany jest dopiero półtora miesiąca.

Obraz ten nie mniejsze triumfy niż w Ameryce, święci za granicą. Tam zarobił 595,6 mln. Udało mu się osiągnąć tak świetny wynik, mimo że jak dotąd nie był wyświetlany w Chinach.

"Top Gun Maverick" pobił wynik "Titanika"

Sukces sequela filmu o elitarnej szkole pilotów wojskowych zaakcentował w wydanym komunikacie prezes Paramount Pictures. "Od 110 lat Paramount Pictures produkuje i dystrybuuje jedne z najbardziej kultowych filmów w historii Hollywood. Wśród nich jest taki klasyk jak 'Titanic' , który obchodzi w tym roku 25. rocznicę. 'Top Gun: Maverick' to fenomenalny film i jesteśmy bardzo dumni, że świętujemy to ogromne osiągnięcie razem z Tomem Cruise'em, naszymi filmowcami i obsadą, naszymi zespołami ds. marketing i dystrybucji oraz, oczywiście, wszystkimi nowymi i starymi fanami 'Top Gun', bez których nie byłoby to możliwe" - stwierdził Brian Robbins, cytowany przez serwis Fox News.

Sympatycy "Titanica" wkrótce znowu będą mogli zobaczyć go na dużym ekranie. Produkcja wróci do kin w lutym 2023 r., w ramach obchodów 25. urodzin "Titanica" .

