Jeśli prognozy dotyczące wyniku otwarcia "Top Gun Maverick" sprawdzą się, film z Tomem Cruise'em może pobić rekord otwarcia przypadający na weekend z Dniem Pamięci Narodowej (Memorial Day). Dotychczas najlepszy wynik końcówki maja należy do filmu "Piraci z Karaibów: Na krańcu świata", który w 2007 roku zarobił w pierwsze dni na ekranach 153 miliony dolarów.

Niezależnie od tego, jaka to będzie końcowa wysokość weekendu otwarcia, z pewnością będzie to najlepszy wynik w całej karierze Toma Cruise'a . Bo chociaż jest on jedną z największych gwiazd kina, jego produkcje nigdy nie osiągały zawrotnych przychodów w weekend otwarcia. Rekord należy od 2005 roku do "Wojny światów" Stevena Spielberga , która zarobiła 64,9 mln dolarów.

"Top Gun Maverick": Najlepiej oceniany film w karierze Toma Cruise'a

"Czekałem ze zrobieniem sequela, aż pojawi się historia warta sequela, a technologia tak się rozwinie, że będzie można realniej przedstawić to, czego doświadcza pilot myśliwca" - Tom Cruise mówi w materiale promującym film "Tom Gun Maverick".



" Top Gun: Maverick " w końcu trafia do kin po dwóch latach zawieszenia z powodu pandemii i spotyka się z ogromnym entuzjazmem, zarówno ze strony widzów, jak i krytyków. Według serwisu Rotten Tomatoes film jest najlepiej ocenianą produkcją w płodnej karierze Toma Cruise'a , zaraz obok najnowszej części serii " Mission: Impossible ".

Film ma obecnie znakomite 97 procent na Rotten Tomatoes, taki sam wynik jak "Mission: Impossible - Fallout". To oznacza, że prawie wszyscy recenzenci wystawili pozytywną opinię. Możliwe, że wynik "Top Gun: Maverick" podniesie się lub spadnie, ponieważ podliczane są końcowe recenzje.

"Top Gun": Tego nie wiedzieliście o filmie!

Pierwszy " Top Gun " z 1986 roku odniósł ogromny sukces komercyjny, ale nie wzbudził takiego samego szacunku recenzentów. Wynik kultowego filmu wynosi 58 procent na Rotten Tomatoes.

Niedawno okazało się, że niewiele brakowało, a aktora znanego z filmowej serii "Mission: Impossible" nie zobaczylibyśmy na ekranie. Producent "Top Guna", Jerry Bruckheimer ujawnił, że Cruise wielokrotnie odrzucał ikoniczną, jak się później okazało, rolę porucznika Pete'a "Mavericka" Michella.

