Duża część wspomnianej wyżej sceny znalazła się w wyreżyserowanym przez Josepha Kosinskiego filmie "Top Gun Maverick" . Wykonanie Tellera nie jest w nim jednak pełne, gdyż scenie towarzyszą retrospekcje głównego bohatera filmu, Pete’a "Mavericka" Mitchella granego przez Toma Cruise’a . Utwór "Great Balls of Fire" budzi w nim oczywiste skojarzenia. Dokładnie ten sam utwór wykonywał w filmie "Top Gun" jego najlepszy przyjaciel Goose. Obaj rozpoczynali właśnie naukę w tytułowej szkole dla pilotów. Goose później zginął, a Rooster to jego syn.

"Top Gun Maverick": Miles Telles śpiewa "Great Balls of Fire"

Scena z filmu "Top Gun Maverick" to praktycznie odtworzenie sceny z filmu "Top Gun". W oryginale obecni w barze bohaterowie zbierają się wokół grającego na pianinie Roostera i wspólnie wykonują słynny utwór Jerry’ego Lee Lewisa. W "Top Gun: Maverick" jest podobnie, z tą różnicą, że piosenkę wykonuje Rooster grany przez Milesa Tellera . Teraz można usłyszeć tę piosenkę w całości w rozszerzonej scenie opublikowanej przez studio Paramount.

