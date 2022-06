Gala wręczenia nagród Tony powróciła do Radio City Music Hall po raz pierwszy od czasu pandemii. Uroczystość poprowadziła gwiazda "West Side Story" i zdobywczyni Oscara, Ariana DeBose .



Zdjęcie Tony Awards 2022: Ariana DeBose / Getty Images

96-letnia Angela Lansbury otrzymała nagrodę Special Tony 2022 za całokształt twórczości w teatrze - to jej szósta nagroda Tony.

Zdjęcie Angela Lansbury została uhonorowana na gali wręczenia nagród Tony 2022 / Invision/Invision/East News / East News

Jennifer Hudson ze statusem EGOT

Jennifer Hudson oficjalnie osiągnęła status EGOT. Aktorka i piosenkarka zdobyła swoją pierwszą w historii nagrodę Tony, gdy "A Strange Loop" zwyciężyło w kategorii najlepszy musical (Hudson jest producentką sztuki). To było ostatnie trofeum, którego potrzebowała, aby ukończyć kwartet EGOT, zdobywając nagrody Emmy, Grammy, Oscara i Tony'ego.

Zdjęcie Jennifer Hudson / Jemal Countess/Getty Images for Tony Awards Productions / Getty Images

Wyjątkowi goście

W trakcie tegorocznej gali dużą uwagę przykuła obecność 25-letniego Prince'a i 24-letniej Paris - dzieci Michaela Jacksona.

Rodzeństwo pojawiło się na gali, aby przedstawić twórców musicalu "MJ", który opowiada o słynnej trasie koncertowej ich ojca - Dangerous. Przedstawienie to było nominowane w 10 kategoriach, ostatecznie zgarniając cztery statuetki.

Zdjęcie Paris Jackson i Prince Jackson na gali wręczenia nagród Tony 2022 / Theo Wargo / Getty Images

Gala zgromadziła całą plejadę gwiazd. Poniżej prezentujemy najbardziej chwalone kreacje z tegorocznej odsłony.

Zdjęcie Jessica Chastain i Colman Domingo na gali wręczenia nagród Tony 2022 / Theo Wargo/Getty Images / Getty Images

Zdjęcie Nagrody Tony 2022: Ruth Negga / Getty Images

Zdjęcie Andrew Garfield / David M. Russell/CBS via Getty Images / Getty Images

Tony Award: Nagrody Tony 2022

Tony Award (pol. Nagroda Tony) to nagroda przyznawana co roku twórcom teatralnym w USA. Pierwotnie przyznawano ją twórcom, występującym na Broadwayu w Nowym Jorku. Wraz z telewizyjnymi wyróżnieniami Emmy, muzycznymi Grammy i filmowymi Oscarami tworzą czwórek najważniejszych amerykańskiego przemysłu rozrywkowego.



Poniżej przedstawiamy zwycięzców Nagród Tony 2022 w najważniejszych kategoriach.





Najlepsza sztuka dramatyczna:

"Clyde's," Lynn Nottage

"Hangmen," Martin McDonagh

"The Lehman Trilogy," Stefano Massini and Ben Power

"The Minutes," Tracy Letts

"Skeleton Crew," Dominique Morrisseau





Najlepszy musical:

"Girl From the North Country""MJ"

"Mr. Saturday Night"

"Paradise Square"

"SIX: The Musical"

"A Strange Loop"





Najlepszy scenariusz:

"Girl From The North Country," Conor McPherson

"MJ," Lynn Nottage

"Mr. Saturday Night," Billy Crystal, Lowell Ganz & Babaloo Mandel

"Paradise Square," Christina Anderson, Craig Lucas & Larry Kirwan

"A Strange Loop," Michael R. Jackson





Najlepsze wznowienie sztuki:

"American Buffalo"

"for colored girls who have considered suicide/when the rainbow is enuf"

"How I Learned to Drive"

"Take Me Out"

"Trouble in Mind"





Najlepsze wznowienie musicalu:

"Caroline, or Change"

"Company"

"The Music Man"





Najlepsza oryginalna ścieżka dźwiękowa (muzyka i/lub tekst) napisana dla teatru:



"Flying Over Sunset," Music: Tom Kitt, Lyrics: Michael Korie

"Mr. Saturday Night," Music: Jason Robert Brown, Lyrics: Amanda Green

"Paradise Square," Music: Jason Howland, Lyrics: Nathan Tysen & Masi Asare

"SIX: The Musical," Music and Lyrics: Toby Marlow & Lucy Moss

"A Strange Loop," Music and Lyrics: Michael R. Jackson