"Tonia": Uroczysta premiera filmu w Warszawie z udziałem gwiazd

"Tonia": Uroczysta premiera filmu Marcina Bortkiewicza

W warszawskim kinie Atlantic odbyła się uroczysta premiera filmu Marcina Bortkiewicza "Tonia" . W roli tytułowej pojawia się - po raz pierwszy na dużym ekranie - córka reżysera Marianna Ame.



"Wszystko, co widz obejrzy, jest przedstawione z punktu widzenia 11-letniej dziewczynki, która w filmie jest narratorką. Dla Toni świat i jej życie są opowieścią filmową, dlatego pozwoliłem sobie na kilka dodatkowych środków stylistycznych, których zazwyczaj w dramacie społecznym brak. Duża dawka poczucia humoru, nawet w obliczu rzeczywistości beznadziejnej, realizm z ducha magiczny, przemieszanie rzeczywistości i fantazji, tak, by zamazać granicę je dzielącą" - podkreśla Marcin Bortkiewicz.



Reklama

"Pragnę wyznać, że ta historia 'włoska' podszyta jest moimi własnymi wspomnieniami, wrażeniami, zdarzeniami, które choć tu wymyślone, ukształtowały mnie w dzieciństwie jako człowieka. Wszystko, co napisałem nigdy się nie zdarzyło naprawdę, lecz każde z poszczególnych epizodów jest jednym z elementów świata, w którym wyrosłem i każdy ze szczegółów tego świata ma swoje miejsce w napisanym scenariuszu" - dodał reżyser filmu "Tonia".

Na uroczystej premierze pojawiła się cała prawie cała ekipa filmu: reżyser Marcin Bartkiewicz oraz aktorzy Marianna Ame , Małgorzata Zajączkowska i Adam Bobik .

W projekcji wzięły udział również gwiazdy związane z show-biznesem, m.in. Joanna Racewicz, Michał Piróg, Ewelina Ruckgaber oraz uczestnicy programu "Sanatorium miłości" - Anna Ziemba, Mariola Baruk, Andrzej Sikorski, Asia Dyrkacz.



"Tonia": Fabuła, zwiastun

Tonia (Marianna Ame) ma 11 lat. Na pierwszy rzut oka niczym nie różni się od swoich rówieśniczek, ale to naprawdę wyjątkowa dziewczyna. Żyje w świecie fantazji, jej głowa jest pełna marzeń i niesamowitych pomysłów. Mieszka z babcią (Małgorzata Zajączkowska) i tatkiem (Adam Bobik), który nadużywa alkoholu. Choć nie jest jej łatwo, z uśmiechem na twarzy mierzy się z codziennymi problemami. Jest sprytna, inteligentna, a przy tym niezwykle urocza. Ma w sobie więcej siły i energii niż niejeden dorosły. Gdy dowiaduje się, że jej ukochany ojciec planuje wyjechać do pracy we Włoszech, postanawia zrobić wszystko, by do tego nie dopuścić. Upija go, wrabia w przyjmowanie porodu cielaka, zaprasza do domu jego kochankę. Kreatywność Tonii nie zna granic. Mimo niepowodzeń, nie poddaje się. Jest przekonana, że dopnie swego. Do czasu aż na jaw nie wyjdzie skrywana przez lata rodzinna tajemnica.

W obsadzie filmu, poza debiutującą na wielkim ekranie Marianną Ame oraz Małgorzatą Zajączkowską i Adamem Bobikiem , znaleźli się również: Iza Dąbrowska, Mariusz Zaniewski, Karolina Adamczyk, Dariusz Wieteska.



"Tonia" trafi na ekrany polskich kin w najbliższy piątek, 12 maja.