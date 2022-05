Toni Collette i Mark Ruffalo w nowym filmie Bonga Joon-Ho

Jak donosi portal "Deadline", Toni Collette i Mark Ruffalo są już o krok od dołączenia do obsady nowego filmu Joona Ho Bonga. Rozmowy twórcy oscarowego "Parasite" z dwójką znanych aktorów wkroczyły właśnie w ostatnią fazę i wszystko wskazuje na to, że obie strony dojdą do porozumienia. Jeśli tak się stanie, Collette i Ruffalo dołączą do będących już w obsadzie Naomie Ackie i Roberta Pattinsona.