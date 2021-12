Tomasz Stockinger zarażony koronawirusem. Aktor ostrzega!

Walczymy obecnie z czwartą falą koronawirusa w Polsce. Pojawiają się informacje o kolejnych zakażonych i ofiarach choroby. Problem dotyka też gwiazd, które jak pozostali, czasami ciężko przechodzą zakażenie. Celebryci, korzystając ze swojej rozpoznawalności, przestrzegają fanów przez zachorowaniami.



Tomasz Stockinger zachorował na COVID-19

Informacje o zakażeniu aktor przekazał fanom na swoim Instagramie.

"Myślałem, że mnie nie doścignie, ale myliłem się... Od kilku dni rozgościł się u mnie COVID. Przyjąłem gościa ciepło... Ale mam nadzieję, że niebawem odjedzie i nie zostawi po sobie pamiątek" - wyznał.

Stockinger udostępnił krótkie nagranie z odbywanej właśnie kwarantanny. Przestrzega w nim przed chorobą.

"Dzień dobry wam. Krótki komunikat z pola bitwy. Tak, jestem covidowcem. Myślałem, że mi się to nie przydarzy, ale niestety, pycha kroczy przed klęską. Mam nadzieję, że u mnie tej klęski nie będzie. Przeciwnik jest co prawda trudny i nie należy go lekceważyć, dlatego apeluję do wszystkich, którym może się coś takie jeszcze wydarzyć. Zachowajmy wszelkie środki ostrożności. No, a ja mam nadzieję, że już po tym tygodniu, który jest za mną, ciężkiej walki, jak do tego jeszcze dołożę kolejny tydzień, to już będę mógł wrócić do pracy i do zdrowia, czego Państwu, oczywiście, bardzo serdecznie życzę" - powiedział aktor.

