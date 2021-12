Stanisław Bareja: "Miliony śmiechogodzin"

Wiadomości

Stanisław Bareja wciąż jest niekwestionowanym królem polskiej komedii, a jego twórczość na stałe zagościła w naszej kulturze i języku. W niedzielę, 5 grudnia, słynny reżyser skończyłby 92 lata, z tej okazji warto powrócić do jego kultowych produkcji. Można to zrobić już teraz, korzystając z darmowego serwisu Polsat Go. "Jeśli milion osób obejrzy mój film, to mamy dwa miliony śmiechogodzin" - zażartował kiedyś bezkompromisowo w wywiadzie dla Polskiego Radia.

Stanisław Bareja na planie filmu "Miś" /INPLUS/East News /East News