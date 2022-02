Tomasz Raczek: Kto namówił go do coming outu?

Przez długie lata Tomasz Raczek i Zygmunt Kałużyński tworzyli bardzo rozpoznawalny duet telewizyjny. Nie tylko ze sobą współpracowali, ale też się przyjaźnili. Przy okazji recenzowana nowego filmu Raczek wyznał, że jego "przyszywany ojciec" bardzo namawiał go to tego, by przyznał się publicznie do tego, że jest gejem.