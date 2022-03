Tomasz Karolak postanowił czynnie nieść pomoc pogrążonej w wojnie Ukrainie, która od kilku dni walczy z rosyjskim najeźdźcą. Polski aktor chciał zgłosić się na ochotnika do pomocy polskiej armii.



Niewiele osób wie, że w żyłach Karolaka płynie "żołnierska krew" - rodzice gwiazdora byli oficerami Ludowego Wojska Polskiego. Służyli w Pułku Lotniczym i Dywizjonie Rakietowym. Mama aktora odpowiadała tam za finanse, natomiast ojciec był kwatermistrzem.



Jak informowała Polska Agencja Prasowa, Tomasz Karolak zgłosił się na ochotnika do Wojskowej Komendy Uzupełnień, jednak został odesłany z kwitkiem przez cywilnych pracowników. Aktor postanowił zrelacjonować w mediach społecznościowych przebieg całej sytuacji.

"Zadzwoniłem do Wojskowej Komedy Uzupełnień, żeby dowiedzieć się, jak się szkoli rezerwistów, takich jak ja, do ewentualnych działań. Pan w Wojskowej Komendzie powiedział: Panie, co pan?! Panie, po co wy tyle wydzwaniacie?! To jest nieczynne. Sobota, niedziela - wolne. Proszę dzwonić od 8. Tu pracują pracownicy cywilni" - opowiadał gwiazdor na InstaStories.

"Gdyby nas zatem zaatakowała Rosja, na przykład, to, żeby się wyszkolić, musielibyśmy czekać do 8 rano w poniedziałek" - ironizował artysta.

Aktor zaproponował urzędnikom w WKU pewne rozwiązanie: "To mówię: weźcie zróbcie jakiś punkt informacyjny, albo coś takiego, np. dla młodych, którzy chcą wstąpić czy coś w porywie namiętności narodowej". W odpowiedzi usłyszał jedynie: "Panie, do widzenia!".

