Tom Holland o kłopotach w czasie pracy z Zendayą. Jest zbyt niski?

Tom Holland i Zendaya promują właśnie swój najnowszy film "Spider-Man: Bez drogi do domu", który wkrótce trafi na ekrany kin. We wspólnym wywiadzie aktorzy ujawnili, że dzieląca ich różnica wzrostu utrudniała im kręcenie scen kaskaderskich. Zdradzili, że niższy od swojej partnerki o kilka centymetrów Holland musiał się mocno nagimnastykować, by popisy Człowieka-Pająka wyglądały wiarygodnie. "To było dość problematyczne. W końcu to ja jestem superbohaterem. Powinienem wyglądać fajnie" – ubolewał Holland.

Zendaya i Tom Holland /Karwai Tang/WireImage /Getty Images