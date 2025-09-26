Tom Holland i Zendaya dorobili się fortuny. Łączna kwota szokuje

Tom Holland i Zendaya to dziś jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w Hollywood. Ich łączny majątek przyciąga uwagę fanów na całym świecie, a kolejne projekty filmowe i kontrakty reklamowe tylko powiększają ich fortuny.

Tom Holland kariera i zarobki w Hollywood

Tom Holland rozpoczął swoją przygodę z aktorstwem w londyńskim West Endzie, gdzie w 2008 roku wcielił się w rolę w musicalu "Billy Elliot". Prawdziwy przełom przyszedł jednak w 2015 roku, gdy dołączył do Marvel Cinematic Universe jako Spider-Man. Jego debiut w filmie "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów" otworzył mu drzwi do wielkich produkcji.

Następnie Holland pojawił się w takich hitach jak "Spider-Man: Homecoming", "Avengers: Wojna bez granic", "Avengers: Koniec gry", "Spider-Man: Daleko od domu" czy "Spider-Man: Bez drogi do domu". Według branżowych raportów, w początkowych latach w MCU zarabiał około 1,5 miliona dolarów za film, jednak z czasem jego stawki rosły, osiągając kilkanaście milionów dolarów w ostatnich produkcjach. Obecnie jego majątek szacuje się na około 25 milionów dolarów.

Zendaya majątek i źródła dochodów

Zendaya to nie tylko aktorka, ale również piosenkarka i producentka, która od kilku lat konsekwentnie buduje swoją pozycję w świecie show-biznesu. Ogromną rozpoznawalność przyniosła jej rola Rue w serialu " Euforia ", za którą otrzymała nagrodę Emmy. Widzowie kojarzą ją także z filmów "Spider-Man", gdzie występuje u boku Hollanda, oraz z głośnej produkcji "Diuna".

Jej zarobki pochodzą nie tylko z planów filmowych, ale również z kontraktów reklamowych z największymi markami modowymi i kosmetycznymi. Według szacunków, w 2025 roku majątek Zendayi wynosi już około 30 milionów dolarów, co czyni ją jedną z najlepiej zarabiających młodych aktorek w Hollywood.

Wspólny majątek pary Zendaya i Tom Holland

Łączny majątek pary szacowany jest na około 55 milionów dolarów. Choć oboje intensywnie pracują na swoje sukcesy zawodowe, nie da się ukryć, że ich relacja przyciąga dodatkowe zainteresowanie mediów i fanów. Publiczne wystąpienia, wywiady i wspólne projekty filmowe sprawiają, że ich nazwiska nie schodzą z nagłówków.

W najbliższych latach zarówno Tom Holland, jak i Zendaya nie zwalniają tempa. Holland szykuje się do powrotu w kolejnych filmach Marvela, a także rozwija karierę w kinie niezależnym. Zendaya natomiast kontynuuje pracę nad kontynuacją "Diuny" i kolejnymi sezonami "Euforii". Para angażuje się też w produkcje, w których występują nie tylko jako aktorzy, ale także producenci.