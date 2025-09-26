Tom Holland i Zendaya dorobili się fortuny. Łączna kwota szokuje
Tom Holland i Zendaya podbili Hollywood nie tylko talentem. Ich fortuna robi ogromne wrażenie i wciąż bije kolejne rekordy.
Tom Holland i Zendaya to dziś jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w Hollywood. Ich łączny majątek przyciąga uwagę fanów na całym świecie, a kolejne projekty filmowe i kontrakty reklamowe tylko powiększają ich fortuny.
Tom Holland rozpoczął swoją przygodę z aktorstwem w londyńskim West Endzie, gdzie w 2008 roku wcielił się w rolę w musicalu "Billy Elliot". Prawdziwy przełom przyszedł jednak w 2015 roku, gdy dołączył do Marvel Cinematic Universe jako Spider-Man. Jego debiut w filmie "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów" otworzył mu drzwi do wielkich produkcji.
Następnie Holland pojawił się w takich hitach jak "Spider-Man: Homecoming", "Avengers: Wojna bez granic", "Avengers: Koniec gry", "Spider-Man: Daleko od domu" czy "Spider-Man: Bez drogi do domu". Według branżowych raportów, w początkowych latach w MCU zarabiał około 1,5 miliona dolarów za film, jednak z czasem jego stawki rosły, osiągając kilkanaście milionów dolarów w ostatnich produkcjach. Obecnie jego majątek szacuje się na około 25 milionów dolarów.
Zendaya to nie tylko aktorka, ale również piosenkarka i producentka, która od kilku lat konsekwentnie buduje swoją pozycję w świecie show-biznesu. Ogromną rozpoznawalność przyniosła jej rola Rue w serialu "Euforia", za którą otrzymała nagrodę Emmy. Widzowie kojarzą ją także z filmów "Spider-Man", gdzie występuje u boku Hollanda, oraz z głośnej produkcji "Diuna".
Jej zarobki pochodzą nie tylko z planów filmowych, ale również z kontraktów reklamowych z największymi markami modowymi i kosmetycznymi. Według szacunków, w 2025 roku majątek Zendayi wynosi już około 30 milionów dolarów, co czyni ją jedną z najlepiej zarabiających młodych aktorek w Hollywood.
Łączny majątek pary szacowany jest na około 55 milionów dolarów. Choć oboje intensywnie pracują na swoje sukcesy zawodowe, nie da się ukryć, że ich relacja przyciąga dodatkowe zainteresowanie mediów i fanów. Publiczne wystąpienia, wywiady i wspólne projekty filmowe sprawiają, że ich nazwiska nie schodzą z nagłówków.
W najbliższych latach zarówno Tom Holland, jak i Zendaya nie zwalniają tempa. Holland szykuje się do powrotu w kolejnych filmach Marvela, a także rozwija karierę w kinie niezależnym. Zendaya natomiast kontynuuje pracę nad kontynuacją "Diuny" i kolejnymi sezonami "Euforii". Para angażuje się też w produkcje, w których występują nie tylko jako aktorzy, ale także producenci.