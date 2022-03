Pod koniec października media donosiły o wyjątkowej niespodziance, jaką Tom Hanks zrobił Diciembre i Tashii Farries, które brały wówczas ślub na plaży w Santa Monica w Kalifornii. W kameralnej uroczystości uczestniczyli członkowie rodziny i najbliżsi przyjaciele kobiet oraz ich roczny synek. Gdy panny młode ustawiły się do zdjęć z zaproszonymi gośćmi, nagle pojawił się Tom Hanks. Aktor, który spacerował akurat po plaży, przystanął na moment, by przywitać z weselnikami. "Powiedział, że przyglądał się ceremonii z boku i że jesteśmy piękne. Następnie zapytał, czy może zrobić sobie z nami zdjęcie" - ujawniły panie Farries w rozmowie z "Today".

Tom Hanks na zdjęciu z druhnami

Hanks najwyraźniej polubił pozowanie do zdjęć ślubnych, bo właśnie znów się wprosił na taką sesję. Dwukrotny zdobywca Oscara natknął się na Grace Gwaltney, gdy ta wychodziła z hotelu Fairmont w centrum Pittsburgha. Widząc, że trafiła mu się kolejna okazja uczestniczenia w sesji z weselnikami, gwiazdor natychmiast zaczepił pannę młodą i jej druhny. "Podszedł do mnie i powiedział: 'Cześć, jestem Tom Hanks. Byłbym zachwycony mogąc zrobić sobie z wami zdjęcie'. Natychmiast zamarłam. Zaczęłam rozglądać na się na lewo i prawo, nie wierząc, że to się dzieje naprawdę" - relacjonuje kobieta w rozmowie z "Pittsburgh Post-Gazette".

"Wszystkie byłyśmy w szoku" - wtóruje jej fotografka Rachel Rowland. "Druhny natychmiast wyszły z limuzyny, aby zrobić sobie z Tomem Hanksem wspólne zdjęcie. On pogratulował Grace, a potem szybko zniknął. To było takie urocze i zabawne!" - wspomina autorka zdjęć. Uradowana panna młoda zdradziła, że opowiedziała narzeczonemu o niezwykłym spotkaniu z hollywoodzkim aktorem, gdy tylko przybyła do kościoła. "Przed ceremonią mieliśmy chwilę dla siebie. Modliliśmy się razem, a mój przyszły mąż starał się za wszelką cenę nie zobaczyć mnie w sukni ślubnej. Nie wytrzymałam i powiedziałam mu: 'Luke, nie uwierzysz, co się stało. Właśnie poznałam Toma Hanksa!'. To było doprawdy surrealistyczne" - wyznała Gwaltney.

