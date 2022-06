Dwukrotny laureat Oscara Tom Hanks w trakcie wywiadu w programie "Late Night With Seth Meyers" został zapytany o swoje osobliwe upodobanie do ślubnych sesji. Aktor - proszony czy nie - uwielbia pozować z nowożeńcami - i najczęściej to on jest tego inicjatorem.

"To moje niekontrolowane ego" - dowcipnie odpowiedział zapytany o to, co go motywuje do pozowania przy tych szczególnych okazjach. "W takich chwilach nie mogę pozbyć się jednej myśli: Co ci ludzie chcieliby otrzymać, aby zapamiętać ten magiczny dzień? Odpowiedź brzmi: mnie!" - zażartował i sięgnął pamięcią do dnia, kiedy to wszystko się zaczęło.

Reklama

Tom Hanks: Nietypowa ślubna tradycja

Tę tradycję aktor zapoczątkował już dawno temu w Rzymie na planie filmu "Anioły i demony" . Wyjaśnił, że pewnego dnia plan zdjęciowy przy Panteonie zbiegł się z ceremonią ślubną pewnej pary. Gdy przed świątynią na Polu Marsowym pojawiła się limuzyna z młodą parą, aktor poczuł się fatalnie, że ciężarówki, sprzęt i ekipa filmowa psują ten wyjątkowy moment i chciał zaradzić tej niefortunnej sytuacji.

"Zacząłem się zastanawiać, jak mogę to naprawić. Więc, jak stalker zacząłem pukać w okno limuzyny i zapytałem panny młodej, czy uczyni mi ten zaszczyt i pozwoli odprowadzić się do ołtarza, i tak też zrobiliśmy" - wspomniał gwiazdor. Przyznał, że ten drobny gest zainspirował go do tego, aby, gdy tylko nadarzy się taka okazja, kontynuować tę ślubną tradycję.

Wideo Tom Hanks Shares Why He Loves Crashing Weddings

Tom Hanks: Zdjęcia z nowożeńcami

W 2016 roku w trakcie biegu po Central Parku aktor dostrzegł kolejną okazję, aby zaskoczyć młodą parę. Gdy tylko dostrzegł sesję ślubną Elizabeth i Ryana szybko podszedł do zakochanych, aby zrobić sobie z nimi zdjęcie. Pamiątkowe selfie zamieścił na Instagramie, gratulując nowożeńcom.

Na prezent w postaci fotografii z cenionym aktorem mogły liczyć również Diciembre i Tashii Farries, które w zeszłym roku brały ślub na plaży w Santa Monica w Kalifornii. Przechadzając się po plaży aktor dostrzegł tę kameralną, rodzinną uroczystość, której przyglądał się z zachwytem. Gdy panie młode powiedziały sakramentalne "tak" i rodzina zaczęła ustawiać się do pamiątkowego zdjęcia niespodziewanie dołączył do nich aktor, grzecznie pytając, czy może sobie zrobić z nimi zdjęcie.

Okazuje się, że gwiazdor nie tylko chętnie pozuje do ślubnych fotografii. W marcu tego roku Hanks udzielił ślubu pewnej parze z Pittsburgha. Gdy Krisna Poznik dowiedziała się, że jej ulubiony aktor jest na miejscu w ramach zdjęć do filmu "A Man Called Otto" zdecydowała się napisać do niego odręczny list z prośbą o udzielenie ślubu jej i jej narzeczonemu Tysonowi.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać, Hanks szybko zgodził się uczynić parze ten zaszczyt. Jak zauważył w programie nie na wszystkie ceremonie się wprasza, na niektóre jest wręcz zapraszany i z radością kontynuuje tę miłą tradycję.

Tom Hanks: Mistrz swojego fachu 1 / 7 Tom Hanks urodził się 9 lipca 1956 w Concord (Kalifornia). Jest synem Amosa Mefforda Hanksa (pochodzenia angielsko-walijskiego) i Janet Merilyn Frager (pochodzenia portugalskiego). Niestety jego dzieciństwo nie należało do najszczęśliwszych - większość tego czasu spędził w rodzinach zastępczych. Ze strony matki Hanks jest spokrewniony z 16. prezydentem USA Abrahamem Lincolnem. Źródło: Getty Images udostępnij

Zobacz też:

Gwiazdor nie chciał zagrać u boku Weroniki Roasti! Kto chce jej zaszkodzić?

Sandra Bullock robi przerwę od aktorstwa! Jest "wyczerpana i zmęczona"

Znana aktorka ma najpiękniejszą twarz na świecie. Zostało to naukowo udowodnione!

Więcej newsów o filmach, gwiazdach i programach telewizyjnych, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film .