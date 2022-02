Jak informuje portal "Variety", studio Sony zakupiło prawa do dystrybucji filmu "A Man Called Otto" w ubiegłym tygodniu. Zapłaciło za nie 60 milionów dolarów. To drugi film z Tomem Hanksem , który w trakcie pandemii będzie miał premierę w Boże Narodzenie. W 2020 roku w pierwszy dzień świąt do kin wchodził western "Nowiny ze świata" z jego udziałem. W trakcie pandemii COVID-19 Hanks zaprezentowano widzom jeszcze dwa filmy z udziałem tego aktora. Były to wojenna "Misja Greyhound" oraz futurystyczny "Finch". Niedawno zadebiutował też zwiastun kolejnego filmu z Hanksem w roli głównej, biograficznego "Elvisa".

"Mężczyzna imieniem Ove" stanie się Ottonem

"A Man Called Otto" to remake szwedzkiego filmu "Mężczyzna imieniem Ove" . Dwukrotnie nominowany do Oscara film opowiada historię owdowiałego mężczyzny, który dobiega sześćdziesiątki. Po śmierci ukochanej żony życie straciło dla niego sens. Z dnia na dzień Ove coraz bardziej pogrąża się w depresji i myślach samobójczych. Pewnego dnia do domu po drugiej stronie ulicy wprowadza się małżeństwo z dwojgiem dzieci. Pierwsze spotkanie Ove z nowymi sąsiadami nie zwiastuje niczego dobrego - ciężarna Parvaneh taranuje samochodem skrzynkę na listy należącą do zgorzkniałego samotnika. Wkrótce jednak, nieoczekiwanie dla siebie samego, Ove zyska nową przyjaciółkę - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu Hannesa Holma.

Film Holma jest ekranizacją debiutanckiej powieści Fredrika Backmana pod tym samym tytułem. Backman to szwedzki bloger, który rozpoczął pisanie swojej debiutanckiej książki od sondy na blogu, w której jego czytelnicy wybrali głównego bohatera powieści. Scenariusza amerykańskiej ekranizacji "Mężczyzny imieniem Ove" napisał David Magee ("Życie Pi"), a za reżyserię odpowiada Marc Forster ("Marzyciel", "Word War Z").

Biograficzny film o Whitney Houston

Cztery dni przed premierą filmu "A Man Called Otto" w amerykańskich kinach zadebiutuje biograficzny "I Wanna Dance with Somebody" z Naomi Ackie w roli Whitney Houston. Film wyreżyserowała Kasi Lemmons ("Harriet") na podstawie scenariusza Anthony’ego McCartena ("Bohemian Rhapsody"). W pozostałych rolach wystąpili w nim Stanley Tucci, Nafessa Williams, Clarke Peters, Tamara Tunie i Ashton Sanders.



