Tom Felton przygodę aktorską rozpoczął w wieku 8 lat od występów w reklamach. W 1995 roku zadebiutował na małym ekranie w serialu "Na podsłuchu", a trzy lata później dostał swoją pierwszą poważną rolę w filmie - zagrał Groszka w " Pożyczalskich " Petera Hewitta.

Kolejnym obrazami Feltona była telewizyjna produkcja "Druga strona rzeczywistości" (1999) oraz słynna " Anna i król " (1999), gdzie wcielił się w syna tytułowej bohaterki, granej przez Jodie Foster .

Następnie zgłosił się na casting, który przyniósł mu największą popularność i pozwolił rozwinąć aktorskie skrzydła. Niewiele osób wie, że Tom początkowo chciał zagrać Harry'ego Pottera, ale ostatecznie stwierdzono, że zdecydowanie bardziej pasuje do roli największego wroga Harry'ego - Draco Malfoya.

Co ciekawe, przed dostaniem roli Draco, podobnie jak wcielająca się w Ginny Weasley Bonnie Wright, Felton nie przeczytał żadnej z książek o przygodach Harry'ego.

W przerwach między pracą na kolejnych planach "Harry'ego Pottera" Felton pojawił się również w innych filmach. Mogliśmy go oglądać m.in. w "13Hrs" czy " Genezie Planety Małp ". Wystąpił również w horrorze "Objawienie", filmie akcji "Fangs of War" oraz dramacie "Teresa Raquin".

Tom Felton wydał autobiografię. Wspomina pracę na planie i odwyk

Książka "Po drugiej stronie różdżki" to wspomnienia Toma Feltona. Zagranicą autobiografia stała się hitem, zajęła pierwsze miejsce na liście bestsellerów "New York Timesa". Książka trafiła już do polskich księgarni.

Aktor opisuje w niej m.in. wspomnienia z dzieciństwa, które spędził na planie filmów z serii "Harry Potter". Opowiada o zauroczeniach wśród ekipy. Wspomina również najtrudniejsze momenty w jego życiu, między innymi, gdy dostał załamania nerwowego po ucieczce z ekskluzywnego odwyku w Malibu.

"Szczery pamiętnik pełen zaskakująco głębokich przemyśleń, napisany przez aktora, który wykreował na ekranie niezapomniany czarny charakter" - pisze "Kirkus Reviews".