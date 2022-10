Tom Felton przygodę aktorską rozpoczął w wieku 8 lat od występów w reklamach. W 1995 roku zadebiutował na małym ekranie w serialu "Na podsłuchu", a trzy lata później dostał swoją pierwszą poważną rolę w filmie - zagrał Groszka w " Pożyczalskich " Petera Hewitta.

Kolejnym obrazami Feltona była telewizyjna produkcja "Druga strona rzeczywistości" (1999) oraz słynna " Anna i król " (1999), gdzie wcielił się w syna tytułowej bohaterki, granej przez Jodie Foster .

Reklama

Następnie zgłosił się na casting, który przyniósł mu największą popularność i pozwolił rozwinąć aktorskie skrzydła. Niewiele osób wie, że Tom początkowo chciał zagrać Harry'ego Pottera, ale ostatecznie stwierdzono, że zdecydowanie bardziej pasuje do roli największego wroga Harry'ego - Draco Malfoya.

Co ciekawe, przed dostaniem roli Draco, podobnie jak wcielająca się w Ginny Weasley Bonnie Wright, Felton nie przeczytał żadnej z książek o przygodach Harry'ego.

W przerwach między pracą na kolejnych planach "Harry'ego Pottera" Felton pojawił się również w innych filmach. Mogliśmy go oglądać m.in. w "13Hrs" czy " Genezie Planety Małp ". Wystąpił również w horrorze "Objawienie", filmie akcji "Fangs of War" oraz dramacie "Teresa Raquin".

Zdjęcie Tom Felton / Mike Marsland/Getty Images for Warner Bros. Studio Tour London / Getty Images

Tom Felton uciekł z odwyku

Tom Felton doznał załamania nerwowego na plaży w Kalifornii po ucieczce z ekskluzywnego odwyku w Malibu. Stało się to mniej niż 24 godziny po zameldowaniu się na nim.

Nagle poczułem ogromną frustrację. Byłem całkowicie trzeźwy po raz pierwszy od wieków i miałem przytłaczające poczucie jasności i gniewu. Zacząłem krzyczeć na Boga, na niebo, na wszystkich i na nikogo, pełen wściekłości za to, co mi się przydarzyło, za sytuację, w której się znalazłem. Krzyknąłem pełną parą na niebo i ocean. Krzyczałem, dopóki nie wypuściłem tego wszystkiego, i nie mogłem już krzyczeć pisze w książce "Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard"

Brytyjski aktor, który grał Draco Malfoya w filmach o Harrym Potterze, pisze, jak poznał "trzech królów", którzy pomogli mu tej nocy.

Pierwszym był pracownik stacji benzynowej, który dał mu wodę i 20 dolarów; drugi - kierowca Ubera, który zawiózł go do Hollywood; i wreszcie barman z jego miejsca pobytu, który dał mu miejsce do spania i ramię, na którym mógł płakać.

Niecałe 24 godziny wcześniej Tom Felton wpadł do gabinetu swojego menedżera, aby omówić nowy film, ale na miejscu okazało się, że zorganizowano interwencję, która miała mu pomóc udać się na odwyk.

Tom Felton: Gorączka Hollywood

Tom Felton przeniósł się do Hollywood w poszukiwaniu pracy i szybko wpadł w klimat darmowych markowych ubrań i wypożyczonych luksusowych samochodów.

Przez jakiś czas było bardzo fajnie. Ale tylko na chwilę. Blask wkrótce zaczął matowieć. Nigdy nie wiedziałem, że chcę takiego życia. I w miarę upływu czasu po cichu ukazała mi się niewygodna prawda: nie chciałem tego… byłem w szczęśliwej i uprzywilejowanej sytuacji. Ale było coś nieautentycznego w życiu, które prowadziłem

Aktor mówi, że tęsknił za swoim starym życiem i zwykłą rozmową z "prawdziwym człowiekiem, który nie wiedział kim jest i nie obchodziło go to"

Felton zaczął spędzać czas w Barney's Beanery, starym barze w Hollywood. Wcześniej prawie nie tykał alkoholu, a teraz "regularnie wypijał kilka kufli dziennie przed zachodem słońca i kieliszek whisky do każdego z nich". Ponoć w pracy ciągle myślał o alkoholu.

Pojawiałem się nieprzygotowany, nie byłem profesjonalistą, którym chciałem być. Jednak alkohol nie był problemem. To był objaw wyznaje

Zdjęcie Tom Felton / NR / Backgrid UK / Agencja FORUM

Po tym, jak aktor opuścił odwyk w Malibu, znalazł drugi, mniejszy i mniej wyszukany. Został wyrzucony po tym, jak znaleziono go w pokoju dziewczyny.

Kilka razy terapeuci przyłapali mnie na zabawie z [młodą kobietą] z boku budynku, kiedy udawaliśmy, że wyrzucamy śmieci. Pewnego wieczoru popełniłem grzech kardynalny, wkradając się do domu dziewcząt i do jej pokoju. Szczerze, nie miałem na myśli niczego szczególnie nikczemnego. Podczas kolacji milczała i chciałem się upewnić, że nic jej nie jest

Chociaż aktor nie ukończył programu, nadal był wolontariuszem w Venice Beach. Zaczął przejmować kontrolę nad swoim życiem, adoptował psa i był szczęśliwy. Było więc kompletnym szokiem, gdy kilka lat później "odrętwienie powróciło, bez żadnego ostrzeżenia i bez szczególnego bodźca".

Tom Felton mówi, że miał trudności z wstawaniem z łóżka i ostatecznie musiał wrócić na odwyk.

Mogę szczerze powiedzieć, że była to jedna z najtrudniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek musiałem podjąć. Ale sam fakt, że mogłem przyznać się przed sobą, że potrzebowałem pomocy – i miałem zamiar coś z tym zrobić – był ważnym momentem pisze

Zdjęcie Tom Felton / Mike Marsland/Getty Images for Warner Bros. Studio Tour London / Getty Images