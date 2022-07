W ciągu swej kariery Tom Cruise był już na listach: najbardziej wpływowych osób w światowym show-biznesie (2012), 100. największych gwiazd w historii kina (1997) i 50. najpiękniejszych ludzi świata (1997).

"Posiada wiele aktorskiej odwagi. Nie boi się piąć w górę i ryzykować" - powiedział kiedyś o aktorze Paul Newman. "Tom wie, czego chce i wie, jak to osiągnąć. Jest wymagający, twardo stąpa po ziemi, ale w stosunku do siebie też nie stosuje taryfy ulgowej" - wyznał Jonathan Rhys-Meyers.

Reklama

Tom Cruise: Co łączy go z Williamem i Kate?

Książęca para wzięła udział w londyńskiej premierze filmu "Top Gun Maverick", przechadzając się wraz z Tomem Criusem po czerwonym dywanie. Aktor wykazał się kulturą i znajomością obyczajów, oferując księżnej pomocną dłoń w trakcie wchodzenia po schodach.

Wideo youtube

Tom Cruise był z kolei gościem na platynowym jubileuszu królowej Elżbiety II. W trackie Royal Windsor Horse Show był prezenterem i mówi się o tym, że królowa była wprost zachwycona jego występem.

Tom Criuse spotyka się z rodziną królewską

Seria niecodziennych spotkań rozpoczęła się w kwietniu. Wtedy to aktor zorganizował dla Cambridge'ów i ich najbliższych przedpremierowy pokaz filmu "Top Gun:Maverick". Wszystko dlatego, że dowiedział się, że "Top Gun" należy do ulubionych filmów księcia Williama.

Dzięki temu miłemu gestowi Cruise zyskał sympatię książęcej pary. W konsekwencji zaproszono go na jubileusz królowej, a później William i Kate przyjęli zaproszenie na oficjalną premierę jego najnowszej produkcji.

Warto też zauważyć, że na finale Wimbledonu aktor mógł zająć miejsce w prestiżowej Royal Box, zaledwie trzy rzędy za księżną Kate. Ponadto Royalsowie otrzymali zaproszenie na 60 urodziny aktora.

Cruise w latach 90. poznał także tragicznie zmarłą matkę księcia Williama, księżną Dianę.

Zdjęcie Księżna Diana, Nicole Kidman i Tom Cruise w 1992 roku / Tim Graham Photo Library via Getty Images / Getty Images

Tom Cruise: Jak to się wszystko zaczęło?

Tom Cruise urodził się 3 lipca 1962 roku w Syracuse w stanie Nowy Jork, jako Thomas Cruise Mapother Czwarty, syn inżyniera elektronika Thomasa Mapothera Trzeciego i nauczycielki Mary Lee Mapother.

Rodzice przyszłego gwiazdora - którzy rozwiedli się, gdy miał 11 lat - często się przeprowadzali, co wpłynęło na życie Toma i jego trzech sióstr. Nim Cruise ukończył 14 lat, uczył się w 15 różnych szkołach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.



"Młodzieniec wrażliwy, religijny, który myślał o tym, by zostać księdzem" - tak nastoletniego Cruise'a opisał amerykański portal filmowy IMDb. Mało kto wie, że przyszły gwiazdor początkowo chciał zostać księdzem. W młodości spędził nawet kilkanaście miesięcy w seminarium franciszkańskim, jednak zrezygnował z planów zostania duchownym.



W szkole średniej Cruise należał do drużyny zapaśników - plany sportowe przekreśliła jednak kontuzja kolana. Po skończeniu szkoły przeprowadził się do Nowego Jorku i zaczął myśleć o aktorstwie. Chodził na castingi i pojawiał się w reklamach. "Ma uśmiech zwycięzcy" - pisano o nim.

Tom Cruise: Uśmiech zwycięzcy 1 / 15 Jeden z najbardziej znanych aktorów amerykańskich urodził się 3 lipca 1962 roku w Syracuse w stanie Nowy Jork jako Thomas Cruise Mapother IV, syn inżyniera elektronika Thomasa Mapothera III i nauczycielki Mary Lee Mapother. Rodzice przyszłego gwiazdora - którzy rozwiedli się, gdy miał 11 lat - często się przeprowadzali, co wpłynęło na życie Toma i jego trzech sióstr. Nim Cruise ukończył czternaście lat, uczył się w piętnastu różnych placówkach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W szkole średniej należał do drużyny zapaśników - jego plany sportowe przekreśliła jednak kontuzja kolana. Źródło: East News Autor: WARNER BROTHERS / Album udostępnij

Jak Tom Cruise podbił kino?

W kinie Cruise zadebiutował w 1981 roku. Miał 19 lat i zagrał w filmie Franco Zeffirellego "Niekończąca się miłość". W tym samym roku wystąpił u boku Seana Penna i Timothy'ego Huttona w "Capstrzyku" Harolda Beckera. Uwagę krytyków zwróciły jego role w "Outsiderach" Francisa Forda Coppoli i "Ryzykownym interesie" Paula Brickmana. W 1985 roku aktor wystąpił w nominowanej do Oscara produkcji fantasy "Legenda" Ridleya Scotta.

Przełomowym dla kariery Toma Cruise'a stał się zrealizowany rok później przez Tony'ego Scotta film akcji "Top Gun" (1986) o szkole pilotów marynarki wojennej. Cruise wystąpił tam razem z Kelly McGillis i Valem Kilmerem. Po "Top Gun", który przyniósł producentom dochód w wysokości 350 mln dolarów, Cruise zyskał światową sławę.

Wideo "Top Gun": Official Trailer

Później już prawie każdego roku można go było oglądać w głośnych i kasowych produkcjach. Zagrał m.in. w: "Kolorze pieniędzy" Martina Scorsese (1986), "Rain Manie" Barry'ego Levinsona (1988), "Urodzonym 4 lipca" Olivera Stone'a (1989), "Szybkim jak błyskawica" Tony'ego Scotta (1990), "Za horyzontem" Rona Howarda (1992), "Firmie" Sydneya Pollacka według powieści Johna Grishama (1993), "Wywiadzie z wampirem" Neila Jordana (1994), "Mission: Impossible" Briana De Palmy (1996), filmie "Jerry Maguire" Camerona Crowe'a (1996), "Oczach szeroko zamkniętych" Stanleya Kubricka (1999), "Magnolii" Paula Thomasa Andersona (1999).

Wideo Oczy szeroko zamknięte [trailer]

W XX wieku Cruise dopisał na swoje konto role w takich hitach, jak "Mission: Impossible 2" Johna Woo (2000), "Vanilla Sky" Camerona Crowe'a (2001), u Stevena Spielberga w "Raporcie mniejszości" (2002), u Edwarda Zwicka w "Ostatnim samuraju" (2003), "Zakładniku" Michaela Manna (2004), "Wojnie światów" Stevena Spielberga (2005), "Mission: Impossible 3" J.J. Abramsa (2006), "Ukrytej strategii" Roberta Redforda (2007), komedii "Jaja w tropikach" Bena Stillera (2008), thrillerze "Walkiria" Bryana Singera (2008), "Wybuchowej parze" Jamesa Mangolda (2010) oraz "Mission: Impossible - Ghost Protocol" Brada Birda (2011), "Na skraju jutra" (2014), w komedii muzycznej "Rock of Ages" (2012), "Jack Reacher: Nigdy nie wracaj" (2016), "Mission: Impossible - Fallout" (2018).



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Mission: Impossible - Fallout" [trailer] materiały dystrybutora

W 2023 roku planowana jest premiera siódmej już części przebojowej serii "Mission: Impossible", w której Tom Cruise wciela się w specjalnego agenta Ethana Hunta. Do scen kaskaderskich w filmie "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" Cruise przygotowywał się przez rok. W tym czasie wykonał 13 tysięcy skoków na motocyklu i 500 skoków na spadochronie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. “Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" [zwiastun] materiały prasowe

"Top Gun: Maverick" - największy sukces kasowy Toma Cruise'a

"Top Gun Maverick" to największy kasowy sukces w karierze Toma Cruise'a. Najnowsza produkcja z udziałem aktora zarobiła już ponad 800 mln dolarów. Specjaliści prognozują, że film powinien niebawem osiągnąć wynik 900 mln dolarów. Przekroczenie granicy miliarda dolarów w światowym zestawieniu box office jest jak najbardziej realne.

Pieniądze mogą liczyć nie tylko producenci, ale również sam Tom Cruise. Aktor zarobił na filmie fortunę. Za pierwszą część filmu aktor dostał 2 mln dolarów. W 1986 roku ta kwota robiła wrażenie.

Za powtórzenie swojej roli w drugiej części filmu Cruise otrzymał 13 mln dolarów wynagrodzenia podstawowego. Aktor ma jednak zapewniony pokaźny procent od każdego wyświetlenia filmu. Szacuje się, że Tom Cruise może otrzymać od 100 do 200 mln dolarów.

Film ma też znakomite recenzje, zarówno u widzów, jak i krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes ma 97% pozytywnych opinii, co oznacza, że prawie wszyscy recenzenci wystawili produkcji bardzo wysoką ocenę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Top Gun Maverick" [trailer 3] materiały prasowe

Tom Cruise: Złota Palma, oscarowe nominacje i rekordowe gaże

Tom Cruise był trzykrotnie nominowany do Oscara, za kreacje w filmach: "Urodzony 4 lipca", gdzie wcielił się w wyniszczonego fizycznie i psychicznie przez wojnę weterana Wietnamu; "Jerry Maguire", gdzie grał wpływowego agenta sportowego, który pod wpływem wyrzutów sumienia zmienia swoje życie, protestując przeciw wyścigowi szczurów, bezmyślnej pogoni za karierą i pieniędzmi; oraz "Magnolia" - filmie o mieszkańcach Kalifornii, poszukujących swego miejsca w życiu.

Zdjęcie Nie ma ludzi brzydkich, są jedynie biedni? Tom Cruise w filmie "Outsiderzy" / Nancy Moran/Sygma / Getty Images

W maju tego roku Tom Cruise otrzymał Złotą Palmę za całokształt twórczości na festiwalu filmowym w Cannes. Aktor, który promował tam swój najnowszy film "Top Gun Maverick", pojawił się na francuskiej imprezie po raz pierwszy od 30 lat.

Gwiazdor należy do najlepiej opłacanych amerykańskich aktorów. Jego gaża za rolę w "Top Gun" w 1986 roku wyniosła 2 mln dolarów. Za występ w "Szybkim jak błyskawica" w 1990 roku zarobił - jak podaje portal IMDb - 9 mln dolarów, w "Wywiadzie z wampirem" w 1994 roku - 15 mln, w "Raporcie mniejszości" w 2002 roku - 25 mln, za "Mission: Impossible - Ghost Protocol" w 2011 roku - 12,5 mln.

Ostatnia produkcja aktora, film "Top Gun: Maverick" kosztował 170 mln dolarów, z czego 13 mln wyniosła gaża Toma Cruise'a.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tom Cruise podczas światowej premiery „Top Gun: Maverick” w San Diego AFP

Tom Cruise prywatnie. Trzy żony i scjentologia

Tom Cruise był trzykrotnie żonaty. Pierwszy raz związał się z sześć lat starszą od niego aktorką Mimi Rogers. W 1987 roku para wzięła sekretny ślub. To właśnie ona wprowadziła swego małżonka do kościoła scjentologicznego. Cruise zainteresował się religią do tego stopnia, że nawet po rozwodzie z Rogers, do którego doszło w 1990 roku, pozostał jej wiernym wyznawcą. Obecnie Cruise stoi na czele tego "ruchu religijnego".

W 1990 roku Tom Cruise poznał Australijkę Nicole Kidman , z którą ożenił się jeszcze w tym samym roku. Para uchodziła za bardzo szczęśliwą i pomimo religijnych różnic wspólnie adoptowała dwójkę dzieci: w 1993 roku Isabellę, a w 1995 Connora. Świat był w szoku, gdy w 2011 roku doszło do rozwodu. Co ciekawe, ich adoptowane dzieci, podążając za światopoglądowymi śladami ojca, zerwały zupełnie kontakt z matką. Bella Cruise jest aktywną działaczką kościoła scjentologicznego. Jej brat, Connor Cruise jest również scjentologiem.

Trzecią żoną aktora była Katie Holmes . 18 kwietnia 2006 roku aktorka urodziła córeczkę, Suri. Para wzięła ślub w XV-wiecznym zamku Odescalchi w Bracciano we Włoszech w listopadzie 2006 roku. Od początku związkowi Holmes z Cruise'em towarzyszyły jednak spore kontrowersje. Wiele artykułów prasowych negatywnie komentowało zainteresowanie Katie religią Cruise'a, czyli scjentologią - niektóre sugerowały wręcz, że została do niej zmuszona bądź poddana praniu mózgu. Z biegiem lat problemy pary pogłębiały się, a Holmes zaczęła mieć doś sprawujących nad nią stałą kontrolę przedstawicieli kościoła scjentologicznego. Ostatecznie 28 czerwca 2012 roku Katie złożyła pozew o rozwód z Tomem. Jako powód podała "różnice nie do pogodzenia".

Hayley Atwell - obecna partnerka hollywoodzkiego gwiazdora - jest od niego 20 lat młodsza. Aktor poznał swoją wybrankę w czasie kręcenia siódmej części "Mission Impossible".