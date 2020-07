Tom Cruise w filmie tylko dla dorosłych?

Interesująco zapowiada się nowy projekt Toma Cruise'a i Christophera McQuarriego. To na razie tylko mgliste plany, ale obaj filmowcy rozważają nakręcenie obrazu przeznaczonego wyłącznie dla widzów dorosłych. Słynny gwiazdor miałby wcielić się w nim w rolę, w jakiej do tej pory widzowie go nie widzieli.

Początki współpracy obu panów sięgają roku 2008, kiedy Cruise wystąpił w filmie "Walkiria", do którego McQuarrie napisał scenariusz. Później współpracowali przy kolejnych projektach, których McQuarrie był także reżyserem. Były to filmy "Jack Reacher: Jednym strzałem" oraz dwie części serii "Mission: Impossible". Podczas gdy dwie kolejne części tego cyklu czekają na wznowienie zdjęć, reżyser udzielił wywiadu magazynowi "Empire". Zdradził w nim, że obaj z Cruisem myślą już o kolejnych wyzwaniach.

"Rozważaliśmy projekt, który byłby kontynuacją serii o przygodach Jacka Reachera. Wzorem takich filmów jak 'Deadpool' i 'Joker', również i on mógłby otrzymać kategorię R, co pozwoliłoby pokazać na ekranie brutalność książek" - powiedział McQuarrie, odnosząc się do powieści autorstwa Lee Childa, które były inspiracją do dwóch filmów o Jacku Reacherze.

Z tych planów jednak nic nie wyszło. "Jack Reacher: Nigdy nie wracaj" nie został przyjęty dobrze przez widzów i krytyków i na tym zakończyła się kinowa przygoda Jacka Reachera. Bohater pojawi się teraz w serialu realizowanym przez Amazon Studios. Poza główną postacią nie będzie on miał nic wspólnego z filmami kinowymi.

To niepowodzenie nie powstrzymuje jednak McQuarriego przed myśleniem o tym, co robić po premierze filmu "Mission: Impossible 8". "Mamy plany na stworzenie postaci, która nijak nie przypominałaby innych bohaterów Toma. Mam nadzieję, że w przyszłości taki film powstanie. Ponieważ nie mamy już nic wspólnego z Jackiem Reacherem, myślimy o nowym projekcie. Jestem nim bardzo podekscytowany" - mówi.

Reżyser i scenarzysta, któremu sławę przyniósł scenariusz filmu "Podejrzani", ma sporo czasu na to, aby dalej rozwijać pomysł, o którym tak ogólnikowo mówi. Siódma część serii "Mission: Impossible" trafi do kin najwcześniej 19 listopada 2021 roku, a ósma - niecały rok później. Dopiero wtedy przyjdzie czas, by zastanowić się nad tym, jak dalej potoczy się współpraca z Cruisem, który w najbliższym czasie ma wejść na plan pierwszego filmu w historii nakręconego w kosmosie.