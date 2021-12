Tom Cruise ukończył niedawno zdjęcia do najnowszej, siódmej już odsłony kultowego cyklu "Mission: Impossible". Praca na planie nie była łatwa - głównie ze względu na trwającą pandemię koronawirusa. Cruise zasłynął z gorliwego przestrzegania na planie protokołów bezpieczeństwa oraz wyciągania konsekwencji wobec osób, które nie chciały podporządkować się rygorystycznym zasadom. Głośnym echem w mediach odbiło się nagranie, na którym wzburzony gwiazdor udziela ostrej reprymendy podwładnym, którzy naruszyli pandemiczne przepisy.



Reklama

Po wielu trudach film udało się szczęśliwie ukończyć. A Cruise pokazał, że umie nie tylko wymagać, ale też okazać wdzięczność. W ramach podziękowania za wspólnie spędzony czas zrobił wszystkim osobom pracującym na planie filmu świąteczną niespodziankę. W swojej ulubionej cukierni Los Angeles zamówił 300 ciast, a żeby dotarły do Wielkiej Brytanii świeże, wysłał po nie prywatny odrzutowiec.



"To było dość ekstrawaganckie, ale całkowicie w jego stylu. Tom jest niesamowicie hojnym człowiekiem. Chciał zrobić coś wyjątkowego dla każdej osoby, która pomagała mu w nakręceniu tego filmu" - ujawnił jeden z członków ekipy w rozmowie z "The Sun". Na tę świąteczną niespodziankę aktor wydał niemal 12 tys. funtów.

Tom Cruise: Uśmiech zwycięzcy 1 / 15 Jeden z najbardziej znanych aktorów amerykańskich urodził się 3 lipca 1962 roku w Syracuse w stanie Nowy Jork jako Thomas Cruise Mapother IV, syn inżyniera elektronika Thomasa Mapothera III i nauczycielki Mary Lee Mapother. Rodzice przyszłego gwiazdora - którzy rozwiedli się, gdy miał 11 lat - często się przeprowadzali, co wpłynęło na życie Toma i jego trzech sióstr. Nim Cruise ukończył czternaście lat, uczył się w piętnastu różnych placówkach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W szkole średniej należał do drużyny zapaśników - jego plany sportowe przekreśliła jednak kontuzja kolana. Źródło: East News Autor: WARNER BROTHERS / Album udostępnij

Cruise jest znany z obdarowywania znajomych łakociami. Szczególną sławę zyskało kokosowe ciasto z białą czekoladą, które gwiazdor regularnie kupuje w Doan's Bakery w Woodland Hills w Kalifornii. "Dostaję od niego to ciasto na każde Boże Narodzenie. W domu mówimy na nie 'Ciasto Cruise'a'. To zdecydowanie najlepsze ciasto kokosowe, jakie jadłam w życiu" - zdradziła swego czasu Kirsten Dunst w programie "The Graham Norton Show".

W gronie obdarowanych znalazł się też Henry Cavill . Jak ujawnił w rozmowie z "Access Hollywood", do słodkiego poczęstunku Cruise dołącza zawsze kartkę z bożonarodzeniowymi życzeniami. "To najbardziej dekadenckie, zaskakujące i niesamowite ciasto, jakie można otrzymać od kogoś takiego jak Tom Cruise" - stwierdził aktor.

Zobacz również:

Piotr Kraśko jeździł bez prawa jazdy. Teraz przeprasza!

Była ikoną rewolucji seksualnej. Jej córka to znana aktorka

Zmarł zaledwie trzy miesiące po ślubie