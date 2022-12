Martine McCutcheon wystąpiła u boku Hugh Granta w kultowej komedii romantycznej z 2003 roku "To właśnie miłość" . Wcieliła się w rolę pokojówki, w której od pierwszego wejrzenia zakochuje się premier Wielkiej Brytanii, grany właśnie przez Granta.

"Za każdym razem, kiedy pojawia się 'To właśnie miłość', moja mama mówi: 'Kochanie! Jesteś włączona!' a ja na to: 'Mamo, kiedy dojdziesz do tego, że nie mogę znieść oglądania siebie w telewizji?' Kiedy byliśmy na premierze, większość z nas wierciła się na swoich miejscach. Byliśmy w naszych sukienkach i garniturach i mówiliśmy 'O Boże!' na tym ogromnym ekranie. To maniery, które robisz i mimika, którą robisz, i jest ten ogromny ekran z twoją twarzą!" - mówi Martine McCutcheon w rozmowie z "The Sunday Mirror's Notebook".

Wideo "To właśnie miłość" [Love Actually - trailer oryginalny]

"To właśnie miłość": Film, który zmienił życie Martine McCutcheon

Aktorka przyznała jednak również, że ta produkcja odmieniła jej życie. Oferta pojawiła się bowiem wkrótce po tym, jak rzuciła branżę i wyjechała do Hiszpanii, aby odwiedzić przyjaciela.

"Paparazzi biegali za mną. Miałam tylko 23 lata i mieszkałam sama - to było przerażające. Pomyślałam tylko: 'Kocham to, co robię, ale nie kocham tego, co się z tym wiąże'. Zadzwoniłam więc do mojego agenta i zrezygnowałem z branży. Pamiętam, że pomyślałam: 'Jeśli mam w niej zostać, dostanę duży znak'. Pojechałem do Hiszpanii i spałam przez trzy dni z rzędu. Potem dostałam telefon i usłyszałam: " Richard Curtis dzwonił i chce, żebyś zagrała u boku Hugh Granta w filmie zatytułowanym 'To właśnie miłość', który zaczyna się w przyszłym tygodniu - czy możesz wrócić?" - wspominała.

"Dosłownie upuściłam telefon. Ten film całkowicie zmienił moje życie, ponieważ nie byłbym już w branży. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam "Cztery wesela i pogrzeb", moim absolutnym marzeniem była praca z Hugh Grantem i Richardem Curtisem - zakochałam się w scenariuszu i zakochałam się w Hugh" - dodała w rozmowie z magazynem "The Sunday Mirror's Notebook".

Zdjęcie Martine McCutcheon, Hugh Grant, Emma Thompson w filmie "To właśnie miłość" / Martine McCutcheon Love Actually / East News

Zdjęcie Martine McCutcheon w 2018 roku / Joe Maher/Getty Images / Getty Images

