"To tylko miłość" i taniec Hugh Granta

"Gdy tylko zobaczyłem to w scenariuszu, pomyślałem: 'Cóż, to będzie koszmar'. Nie chciałem tego nagrywać, nie mówiąc już o próbach" - wspomina Hugh Grant .

Komedia romantyczna "To właśnie miłość" uznawana jest przez miliony widzów za jeden z największych bożonarodzeniowych klasyków. Nakręcona w 2003 roku produkcja z plejadą gwiazd w obsadzie wciąż cieszy się niebotyczną wręcz popularnością - dla wielu z nas oglądanie jej w okresie świątecznym to wręcz tradycja.



Do najbardziej pamiętnych scen należy niewątpliwie ta, w której grany przez Hugh Granta brytyjski premier wykonuje w swojej rezydencji dziki taniec przy dźwiękach utworu "Jump" The Pointer Sisters.

Choć u widzów ta scena wywołuje uśmiech, samemu aktorowi kojarzy się fatalnie. Tak wynika z pozyskanego przez "People" fragmentu jubileuszowego programu "The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years Later", który powstał z okazji nadchodzącej 20. rocznicy powstania filmu. Grant zdradza w nim, że od samego początku nie był fanem tego pomysłu scenarzystów.



"Nie chciałem tego nagrywać" - przyznał szczerze aktor. Potwierdził to reżyser i scenarzysta "To właśnie miłość", Richard Curtis. "Ciągle odmawiał. Sądzę, że liczył na to, że się rozchoruje i będziemy musieli pozbyć się sekwencji tanecznej" - powiedział.



Choć aktor próbował na różne sposoby wymigać się od nakręcenia kompromitującej - jego zdaniem - sceny, ostatecznie musiał się zgodzić ze względu za obowiązujący go kontrakt.



"Boleśnie żenujące. Był w tym absolutnie doskonały"

"To była zawarta w umowie gilotyna. A tak przy okazji, jestem w tej scenie całkowicie poza rytmem, zwłaszcza na początku, kiedy kręcę tyłkiem. Do dziś wielu ludzi - z którymi w pełni się zgadzam - uważa, że to najpotworniejsza scena, jaką widziało kino" - stwierdził Grant.

To, co aktor uważa, za kompromitację, zdaniem reżysera było strzałem w dziesiątkę. "Kiedy to zobaczyłem, pomyślałem, że to boleśnie żenujące. Był w tym absolutnie doskonały" - stwierdził Richard Curtis.

Cały program "The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years Later" z udziałem gwiazd produkcji wyemituje telewizja ABC. "Wspólnie przyjrzymy się temu, jak film stał się uwielbianą przez miliony ludzi bożonarodzeniową tradycją i globalnym fenomenem, a także ujawnimy zakulisowe sekrety i wrócimy do najbardziej kultowych scen. Program zbada również wpływ pandemii COVID-19 na relacje międzyludzkie oraz prześledzi wszechobecne akty dobroci w naszych rodzinach i społecznościach" - brzmi oficjalny opis produkcji. Na ekranie zobaczymy m.in. Hugh Granta, Emmę Thompson, Billa Nighy’ego i Olivię Olson. Premiera odbędzie się już 29 listopada.

Wideo "To właśnie miłość" [Love Actually - trailer oryginalny]