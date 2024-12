Chris Evans powróci do MCU?

Chociaż szczegóły dotyczące jego roli są wciąż owiane tajemnicą, wiadomo, że Anthony Mackie powróci jako Sam Wilson - obecny Kapitan Ameryka. Czy zobaczymy Evansa ponownie w kostiumie Steve’a Rogersa? To mało prawdopodobne, ale MCU nauczyło nas, że niespodzianki są na porządku dziennym.

Evans ostatnio dał o sobie znać w wyjątkowym występie w filmie "Deadpool & Wolverine". Wcielił się tam w swoją postać sprzed czasów MCU - Johnny’ego Storma z "Fantastycznej Czwórki" Foxa. To nostalgiczne cameo wzbudziło entuzjazm fanów.

Anthony Mackie to nowy Kapitan Ameryka

Przyszłość MCU to wielkie nazwiska

Film "Avengers: Doomsday" zapowiada wielkie powroty. Na San Diego Comic-Con ogłoszono, że Robert Downey Jr. zagra Doktora Dooma - jednego z najgroźniejszych złoczyńców Marvela. To odważny ruch, który może odwrócić multiwersum do góry nogami. Oczekuje się również, że na ekranie zobaczymy wiele postaci z tzw. "OG" MCU, co sugeruje prawdziwą gwiazdorską obsadę.

Do obsady "Avengers: Doomsday" dołączy także nowa Fantastyczna Czwórka, w której zobaczymy Pedro Pascala, Josepha Quinna, Vanessę Kirby i Ebon Moss-Bachracha. Wygląda na to, że Marvel szykuje grunt pod poważne zmiany w swoim uniwersum.

Rekordowe ambicje braci Russo

Joe i Anthony Russo mają na swoim koncie jedne z największych hitów MCU, w tym "Avengers: Koniec gry", które z wynikiem 2,799 miliarda dolarów plasuje się na drugim miejscu najbardziej dochodowych filmów wszech czasów. "Doomsday" ma wejść do kin 1 maja 2026 roku, a kolejny projekt braci, "Avengers: Secret Wars", zaplanowano na maj 2027 roku.

Chociaż Marvel Studios nie skomentowało jeszcze doniesień o powrocie Chrisa Evansa, jedno jest pewne - przyszłość MCU zapowiada się ekscytująco!

