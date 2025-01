To nie tak, jak myślisz. Fani myśleli, że to sequel. Ryan i Crystal zaskoczyli

Ty też dałeś się nabrać? Podczas gdy entuzjaści kina myśleli, że niedawne spotkanie po latach gwiazd kultowej komedii "Kiedy Harry poznał Sally" może zwiastować sequel, aktorzy bardzo zaskoczyli. Okazuje się, że odtworzenie słynnej sceny z filmu nie ma nic wspólnego z kontynuacją, tylko z reklamą...majonezu.

Meg Ryna i Billy Crystal znowu razem. Kultowy duet odtworzył słynną scenę

Kiedy Meg Ryan i Billy Crystal zapozowali w zeszłym tygodniu do zdjęcia w scenerii będącej szczegółowym odtworzeniem segmentu "wywiady dla par" ze słynnej komedii "Kiedy Harry poznał Sally" i podpisali fotografię komentarzem: "W końcu to się dzieje, spotykamy się ponownie, aby stworzyć coś kultowego. Nie możemy się doczekać, aby pokazać wam wszystko wkrótce", trudno nie było pomyśleć, że szykuje się sequel. W końcu fani wyczekują go od ponad trzech dekad, a historia ma potencjał na kontynuację. Kto by nie chciał wiedzieć, co stało się z relacją Harry'ego i Sally na przestrzeni tych wszystkich lat?

Zamiast kontynuacji historii Harry’ego i Sally, kultowy duet wziął udział w reklamie, w której ponownie odegrali jedną z najbardziej legendarnych scen filmu - sekwencję z restauracji Katz's Deli, gdzie Sally udowadniała Harry'emu, że kobiety potrafią świetnie udawać. Byli nawet tak samo ubrani i siedzieli w tym samym miejscu.

Spot zostanie wyemitowany podczas słynnych amerykańskich rozgrywek Super Bowl. Choć nie jest filmowym powrotem do ich słynnych ról, wywołał ogromne emocje wśród fanów, którzy wrócili do postu aktorów z zeszłego tygodnia i wyrazili swoją wdzięczność za to, że przynajmniej na chwilę mogli znowu zobaczyć swoich ulubionych bohaterów w akcji.

"Kiedy Harry poznał Sally 2". Czy kontynuacja jest możliwa?

Choć Meg Ryan i Billy Crystal na razie nie potwierdzili planów na 2. część filmu, ich współpraca rozbudziła nadzieje na kontynuację. Kiedy Harry poznał Sally" to jedna z najbardziej kultowych komedii romantycznych wszech czasów. Film, podążający za losami dwunastoletniego związku dwojga młodych ludzi, których drogi po skończeniu studiów rozchodzą się, a po pięciu latach przypadkowo schodzą się po spotkaniu w samolocie, gdzie początkowa niechęć z wolna przeobraża się w przyjaźń, doczekał się nawet nominacji do Oscara za najlepszy scenariusz. Stworzenie sequela mogłoby się okazać sukcesem, ponieważ historia tych bohaterów po latach mogłaby być równie intrygująca.

Na razie pozostaje nam cieszyć się tą sentymentalną podróżą i czekać na kolejne niespodzianki od duetu Ryan–Crystal. Czy Hollywood posłucha głosu fanów i zdecyduje się na sequel? Czas pokaże!

