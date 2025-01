"Amelia" oczarowała widzów i krytyków z całego świata. Kultowa kawiarnia istnieje naprawdę

Film "Amelia", z Audrey Tautou w tytułowej roli, to dzieło francuskiego kina, które zdobyło międzynarodowe uznanie dzięki swojej magii codzienności oraz niepowtarzalnemu klimatowi Paryża. Produkcja czaruje widzów do dziś, a także przyciąga turystów w miejsca, które do tej pory mogli oglądać tylko na ekranie.

