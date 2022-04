Fani Jennifer Lopez i Bena Afflecka od niemal roku ekscytują się reaktywacją ich romansu. Para poznała się w 2002 roku na planie chłodno przyjętego filmu "Gigli". Między znaną piosenkarką i popularnym już wówczas aktorem natychmiast zaiskrzyło. Jak wspominała później w jednym z wywiadów Lopez, w gwiazdorze "Buntownika z wyboru" zakochała się od pierwszego wejrzenia. Zaręczyny odbyły się po zaledwie kilku miesiącach znajomości.

Ich niezwykle medialny związek nie przetrwał jednak próby czasu. W 2004 roku rzecznik artystki poinformował prasę o jego zakończeniu. Na przestrzeni lat Lopez i Affleck próbowali znaleźć szczęście u boku kogoś innego. Piosenkarka wkrótce po rozstaniu wyszła za Marca Anthony’ego, a jej były narzeczony ożenił się z Jennifer Garner. Żadne z tych małżeństw nie przetrwało.

Zdjęcie Ben Affleck i Jennifer Lopez / FILIPPO MONTEFORTE / East News

Ben Affleck i Jennifer Lopez: Dali sobie drugą szansę

Affleck i Lopez postanowili dać sobie drugą szansę po 17 latach od zerwania zaręczyn. I znów stali się jedną z najgorętszych par amerykańskiego show-biznesu. Fani od miesięcy spekulują na temat zaręczyn "Bennifer", jak pieszczotliwie nazywano kiedyś parę. Plotki te nasiliły się po tym, jak jeden z tabloidów ujawnił, iż Jennifer i Ben kupili niedawno imponującą nieruchomość w Bel Air, popularnej wśród celebrytów dzielnicy Los Angeles. Za rezydencję o powierzchni 1800 metrów kwadratowych, która należała wcześniej do teksańskiego miliardera Todda Lemkina, zapłacili ponoć aż 55 mln dolarów.

Kilka dni temu natomiast świat obiegły zdjęcia zrobione Lopez z ukrycia przez paparazzich. Uwagę fanów przykuł efektowny pierścionek z ogromnym kamieniem, który artystka miała na palcu. Okazuje się, że intuicja nie zawiodła internautów - jest to pierścionek zaręczynowy od Afflecka.

Jennifer Lopez pokazała pierścionek zaręczynowy

Potwierdziła to oficjalnie sama piosenkarka w swoim biuletynie "On the JLo", który służy jej do kontaktu z fanami. Opowiedziała tam o zaręczynach i pochwaliła się nietuzinkową błyskotką. Na udostępnionym przez artystkę filmiku widzimy, jak wpatruje się z zachwytem w pierścionek z masywnym brylantem o jasnozielonym kolorze, mówiąc: "Jesteś doskonały".

Wybór pierścionka nie był przypadkowy. W poprzednim biuletynie Lopez ujawniła, że barwa ta ma dlań szczególne znaczenie. "Zielony to zdecydowanie mój szczęśliwy kolor. Zdałam sobie sprawę, że za każdym razem, gdy w moim życiu działy się wyjątkowe rzeczy, miałam na sobie zieleń. Jestem zdania, że wszechświat do nas przemówi, jeśli tylko będziemy otwarci na jego znaki" - stwierdziła wówczas gwiazda.

Instagram Wideo (IGTV)

