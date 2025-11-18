To jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów 2026 roku! Oscarowy faworyt

"Wartość sentymentalna": O filmie

Po czterech latach Joachim Trier powraca z nowym tytułem! "Wartość sentymentalna" to wielkie, mistrzowskie kino - poruszająca, słodko-gorzka opowieść o rodzinie, wspomnieniach i pojednaniu po latach. Porównywany do najlepszych filmów Ingmara Bergmana, zachwyca krytyków na całym świecie i umacnia status Triera jako jednego z najwybitniejszych współczesnych twórców.

W filmie Trier kontynuuje wątki poruszone w swoim poprzednim filmie "Najgorszy człowiek na świecie". Główna bohaterka dorasta i musi zmierzyć się z zupełnie nowymi wyzwaniami.

Film opowiada historię sióstr, Nory (Renate Reinsve) i Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), w których życiu po latach nieobecności niespodziewanie pojawia się ojciec, uznany reżyser Gustav (Stellan Skarsgård). Nie wraca jednak sam, lecz z hollywoodzką gwiazdą (Elle Fanning), która chce poznać historię ich rodziny.

Widzowie klaskali przez 19 minut

Tak jak bohaterki filmu Joachim Trier również dorastał na planie filmowym - jego ojciec pracował jako dźwiękowiec, zaś matka była dokumentalistką. Twórcze tradycje sięgają też dziadka Erika Løchena, którego reżyserski debiut trafił w 1960 roku do Konkursu Głównego Festiwalu w Cannes obok filmów takich mistrzów jak Antonioni, Bergman czy Fellini. Dużą część swoich wspomnień z dzieciństwa reżyser umieścił właśnie w filmie "Wartość sentymentalna".

W roli głównej ponownie wystąpiła Renate Reinsve, która za swoją kreację w poprzednim filmie Joachima Triera otrzymała m.in. Złotą Palmę w Cannes. Obok niej na ekranie zobaczymy jedną z największych gwiazd Hollywood Elle Fanning ("Wielka", "Kompletnie nieznany", "Czarownica") oraz ikonę kina Stellana Skarsgårda ("Diuna", "Thor", "Avengers", "Mamma Mia!"). Autorką muzyki do filmu jest polska pianistka i kompozytorka Hania Rani, która otrzymała za nią nominację do prestiżowej nagrody World Soundtrack Award.

Film zdobył Grand Prix na festiwalu w Cannes i został nagrodzony jednymi z najdłuższych w historii festiwalu owacjami na stojąco - oklaski nie cichły przez 19 minut! Stellan Skarsgård i grająca w filmie siostrę głównej bohaterki, wschodząca gwiazda norweskiego kina Inga Ibsdotter Lilleaas otrzymali za swoje kreacje aktorskie nominacje do prestiżowych nagród Gotham, które otwierają sezon najważniejszych nagród w branży filmowej.

Film otrzymał również nominacje do Europejskich Nagród Filmowych aż w pięciu kategoriach: Najlepszy Film, Najlepszy Reżyser - Joachim Trier, Najlepszy Scenariusz - Joachim Trier i Eskil Vogt, Najlepszy aktor - Stellan Skarsgård oraz Najlepsza Aktorka - Renate Reinsve.

"Nie pamiętam kiedy ktoś w tak piękny, a zarazem boleśnie prawdziwy sposób, opowiadał w kinie o skomplikowanej relacji pomiędzy sztuką a rodziną" - pisał o filmie w swojej recenzji dla Interii Kuba Armata.

Film w dystrybucji M2 Films od grudnia na pokazach przedpremierowych, a na seansach w kinach w całej Polsce już od 27 lutego 2026.