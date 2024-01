To jeden z gorszych filmów Marvela. Zrezygnowano z "lepszej" wersji?

Ridley, który w 2014 roku odebrał Oscara za scenariusz "Zniewolonego" Steve'a McQueena, był gościem podcastu "Comic Book Club". Podczas rozmowy przyznał, że pracował nad serialem o Eternals. Dodał, że w przeciwieństwie do filmu, była to "dobra rzecz".

"Eternals": Wersja Johna Ridleya była "zbyt dziwna"?

Scenarzysta przyznał, że jego wersja była "bardzo dziwna" i podobała się jemu, co dla większości osób "pewnie niewiele znaczy". Dodał jednak, że nie uważa filmu Zhao za szczególnie udany.

Reklama

Wideo "Eternals" [trailer 2]

Ridley przyznał, że pilot jego serialu rozpoczynał się od osób, które odkrywają swoje boskie moce, a dokładniej niezniszczalność. Czynią to często w makabrycznych okolicznościach. Szybko doszło do niego, że realizacja tego pomysłu będzie niezwykle trudna. "Dobrze się stało, że ostatecznie nic z tego nie wyszło, bo niewiele osób bawiłoby się podczas seansu" - podsumował.

"To, co mnie bawi, często nie podoba się większości. Zwykle mi to nie przeszkadza, ale [Eternals] musieli być nieco bardziej popularni, po prostu musieli" - stwierdził laureat Oscara.

Ridley dodał, że serial powstawał dla Marvel Television, które wyprodukowało także "Agentów T.A.R.C.Z.Y.", "Agentkę Carter" oraz "Daredevila". Gdy doszło do wchłonięcia go przez Marvel Studios, serial został skasowany.

"Eternals": Najbardziej kontrowersyjny film Marvela?

"Eternals" trafili ostatecznie do kin jako film pełnometrażowy. Premiera odbyła się w listopadzie 2021 roku. Dzieło w reżyserii Zhao spotkało się z mieszanym odbiorem i swego czasu było uważane za jeden z najgorszych filmów Marvela. Niektórzy doceniali jednak jego odstępstwa od superbohaterskiej formuły, która zaczęła się wtedy powoli zużywać.

W rolach głównych wystąpili Gemma Chan, Richard Madden, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Angelina Jolie i Barry Keoghan.