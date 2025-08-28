Denzel Washington: legenda kina stopniowo wycofuje się z branży?

Denzel Washington ma na swoim koncie dwa Oscary - za drugoplanową rolę w "Chwale" (1989) i pierwszoplanową w "Dniu próby" (2001). Był nominowany za siedem innych ról, między innymi w "Malcolmie X" i "Huraganie". Dziesiątą szansę na statuetkę otrzymał za produkcję filmu "Płoty".

Aktor już kilkukrotnie w wywiadach wyznawał, że będzie coraz rzadziej pojawiał się na ekranach. Po raz pierwszy opowiedział o tym przy okazji promocji nowej części "Gladiatora".

"Zostało mi bardzo mało filmów, zrobieniem których jestem zainteresowany" - mówił w rozmowie z Empire, dodając: "Reżyser musi mnie zainspirować. I Ridley w dużej mierze to zrobił".

Denzel Washington nie ogląda już filmów. "Jestem zmęczony"

W niedawnym wywiadzie dla magazynu GQ, udzielonym wraz z reżyserem Spikem Lee i aktorem A$AP Rockym (właściwie Rakim Mayers), Washington żartował, że jest "zmęczony" filmami. Na pytanie o ulubione produkcje rzucił krótko:

"Nie oglądam filmów. Naprawdę tego nie robię. [...] Jestem po prostu szczery! Nie chodzę do kina".

"Czy to dlatego, że je kręcisz?" - zapytał rozbawiony odpowiedzią kolegi A$AP Rocky.

"Prawdopodobnie. Wiesz, jestem po prostu zmęczony filmami" - odparł szczerze Washington, dodając, że nie widzi też potrzeby oglądania produkcji ze swoim udziałem.

