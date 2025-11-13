To będzie największy film 2026 roku. Opublikowano pierwsze zdjęcia

W następnym tygodniu ma ukazać się nowy numer "Empire", w którym znajdzie się obszerny artykuł dotyczący "Odysei" Christophera Nolana. Na pewno zobaczymy także wiele nowych zdjęć z produkcji.

By podsycić zainteresowanie, opublikowano pierwsze grafiki. Na okładce nowego numeru "Empire" widzimy Odyseusza w cieniu konia trojańskiego. Na kolejnym widać legendarną budowlę.

Z kolei na Instagramie "Empire" pojawiły się także fotografie Odyseusza przy triremach oraz wśród żołnierzy w lesie.

"Odyseja". Co wiemy o filmie?

"Odyseja" będzie adaptacją greckiego eposu autorstwa Homera. Opowiada on o dziesięcioletniej podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka.

W roli głównej zobaczymy Matta Damona. Jako jego syn Telemach wystąpi Tom Holland. W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się także Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin, Mia Goth i Samantha Morton.

Premiera "Odyseja" jest planowana na 17 lipca 2026 roku. Wytwórnia Universal zapowiada go jako "wizjonerskie, wyjątkowe w tym pokoleniu dzieło, z którego dumny byłby sam Homer". To pierwszy film w historii, który będzie w całości nakręcony kamerami IMAX. Zdjęcia realizowano w okresie od lutego do sierpnia 2025 roku w Maroku, Grecji, Włoszech, Szkocji, Islandii oraz na Saharze. Budżet produkcji szacuje się na 250 milionów dolarów.