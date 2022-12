"Titanic": Billy Zane dzięki filmowi zrobił... karierę malarską

Billy Zane, przy okazji wywiadu z okazji 25. urodzin "Titanica" przyznał, że ten film był dla niego trampoliną nie tyle do kariery aktorskiej, co malarskiej. Wolny czas podczas siedmiu miesięcy zdjęć do "Titanica", realizowanych w Meksyku, zaczął bowiem poświęcać malowaniu obrazów. I tak już mu zostało...

Zdjęcie Billy Zane w filmie "Titanic" / CBS via Getty Images / Getty Images