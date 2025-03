Timeless Film Festival Warsaw: "Człowiek z Aran" z muzyką na żywo

"Człowiek z Aran" z muzyką na żywo w muzeum Manggha w Krakowie

Jednym z wydarzeń drugiej edycji Timeless Film Festival Warsaw będzie pokaz filmu niemego Roberta J. Flaherty'ego "Człowiek z Aran" z muzyką na żywo. Ten wyjątkowy, etnograficzny dokument będzie można zobaczyć 7 kwietnia w muzeum POLIN w Warszawie i 9 kwietnia w sali widowiskowej Muzeum Manggha w Krakowie, a muzykę na żywo wykona Christine Ott i Mathieu Gabry, czyli Snowdrops.



Położone u wybrzeży Irlandii wyspy Aran to kraina sztormów i skalistych klifów. Pionier kina dokumentalnego Robert J. Flaherty ("Nanuk z Północy", "Moana") udał się tam w latach 30. XX wieku na zaproszenie wytwórni Gaumont British. Na niemal 60 kilometrach taśmy filmowej amerykański reżyser uwiecznił życie rybackiej wioski, której mieszkańcy muszą walczyć o przetrwanie w skrajnie trudnych warunkach.

Film "Człowiek z Aran" to "hymn na cześć odwagi lokalnej społeczności, zjednoczonej wielką solidarnością w nieustannej walce z żywiołami".



Nową ścieżkę do filmu skomponował duet Snowdrops, czyli Christine Ott (fortepian, harfa, fale Martenota) i Mathieu Gabry (Claviers, Boîte à bourdons). Muzyką do "Człowieka z Aran" Ott zamyka tryptyk ścieżek dźwiękowych do filmów Roberta Flaherty’ego - wcześniej przygotowała muzykę do "Nanuka z Północy" i "Tabu". Christine Ott pracowała nad kompozycją cztery lata i ze wsparciem Mathieu Gabry'ego stworzyła muzykę łączącą impresjonizm, muzykę repetytywną i kameralny post-rock.

Pokaz filmu "Człowiek z Aran" z muzyką na żywo odbędzie się 7 kwietnia w Muzeum POLIN w Warszawie na otwarcie drugiej edycji Timeless Film Festival Warsaw. Film obejrzą również widzowie w Krakowie - 9 kwietnia w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

Partnerami pokazu w Krakowie są Festiwal Filmu Niemego w Krakowie i Kino Pod Baranami.

Timeless Film Festival Warsaw: święto klasyki kina

Timeless Film Festival Warsaw to festiwal poświęcony klasyce kina. Druga edycja imprezy odbędzie się w dniach 7-14 kwietnia 2025 roku w Warszawie.