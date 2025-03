Już od jakiegoś czasu słyszy się o kolejnej odsłonie kultowych "Gremlinów". Gdy "Gremliny rozrabiają" weszły do kin w 1984 roku, horror komediowy zyskiwał na popularności, nic więc dziwnego, że film Joe Dantego natychmiast stał się hitem wśród widzów. Krytycy filmowi byli nieco sceptyczni ze względu na drastyczność niektórych ze scen. Z upływem czasu, "Gremliny" zyskały jednak również ich aprobatę i uchodzą obecnie za jedno z najlepszych dzieł 1984 roku.

Według ustaleń Deadline w prace nad scenariuszem włączył się Chris Columbus, scenarzysta, który napisał fabułę "Gremliny rozrabiają". Na ten moment wiadomo tylko, że rozpoczęto tworzenie fabuły. Nie zdradzono żadnych dodatkowych szczegółów ani planowej daty premiery.

Jenna Ortega walczy o tę rolę

Podczas premiery "Śmierci jednorożca" Jenna Ortega została zapytana, czy są inne mityczne stworzenia, które chciałaby zobaczyć na wielkim ekranie.



"Wiesz, co naprawdę uwielbiałam jako dziecko? Gremliny" - odpowiedziała, po czym zwróciła się bezpośrednio do producentów: "’Gremliny 3’? ‘Gremliny 4’? Dzwońcie do mnie".

Na ten moment produkcja wciąż jest na wczesnym etapie produkcji, ale być może młoda aktorka spełni swoje marzenie. Wciąż czekamy na ujawnienie obsady nowej produkcji.

Jenna rozkochała w sobie świat

Jenna Ortega rozkochała w sobie Hollywood i nieustannie wspina się na wyżyny sławy. Dzięki roli Wednesday Addams w serialu Netflixa "Wednesday" Tima Burtona, szybko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych młodych aktorek. We wrześniu 2024 zobaczyliśmy ją także na dużym ekranie za sprawą kontynuacji kultowego "Soku z Żuka", a na początku 2025 do kin trafiła "Śmierć jednorożca".

"Śmierć jednorożca" - o czym jest film?

Film opowiada historię Elliota (Paul Rudd) i jego córki Ridley (Jenna Ortega), którzy w drodze na biznesowe spotkanie z szefem rodziny Leopoldów przypadkowo potrącają jednorożca. Jak się okazuje, zwierzę jest źródłem nie tylko magicznych właściwości leczniczych, ale i śmiertelnego zagrożenia. W miarę jak Leopoldowie — w tym boss Dell i jego bliscy — próbują wykorzystać potencjał stworzenia, odkrywają przerażające konsekwencje swoich działań.