Wystawa nosi tytuł "Tim Burton. Labirynt" i w istocie w trakcie godzinnej przechadzki od sali do sali, niczym w filmowym labiryncie, goście będą mieli okazję pobyć w świecie oryginalnego filmowca. Wejście do kreatywnego świata twórcy tak znamienitych produkcji jak "Sok z żuka" , "Edward Nożycoręki" czy "Gnijąca Panna Młoda" ułatwi bogata kolekcja zbiorów i rekwizytów przekazanych przez samego reżysera.



Jak dowiadujemy się z oficjalnej strony Tima Burtona , na wystawie zaprezentowane zostaną oryginalne szkice, animacje, rzeźby, które nierzadko stanowiły prototypy i pomysły późniejszych filmowych obrazów.

Dzięki tym eksponatom odwiedzający mogą dokładniej poznać proces twórczy i poszczególne etapy pracy filmowca. Na wystawie okraszonej barwną scenografią znajdą się także filmowe pamiątki i kostiumy.

Wystawa rozpocznie się 29 września i będzie można ją podziwiać do wiosny przyszłego roku. Dokładna data zakończenia wystawy nie została podana. Wiadomo natomiast, że aby wejść do świata Burtona dorośli będą musieli zapłacić za bilet 18 euro, bilet ulgowy to koszt rzędu 14 euro.



