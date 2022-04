Od 25 kwietnia w Las Vegas trwa CinemaCon. To największe wydarzenie branżowe w USA, podczas którego swoje panele mają największe hollywoodzkie studia. Na nich prezentowane są pierwsze materiały z nowych, czekających na premierę, filmów.

"Ticket to Paradise": Julia Roberts i George Clooney w rolach głównych

W środę, 27 kwietnia, pokazano na CinemaCon pierwszy zwiastun filmu "Ticket to Paradise" i ujawniono, że data premiery została wyznaczona na 21 października 2022 roku. Obraz produkuje wytwórnia Universal.

Reżyserem filmu jest Brytyjczyk Ol Parker, który wcześniej zrobił m.in drugą część hitu "Mamma Mia!" , czyli "Mamma Mia! Here We Go Again" - z piosenkami Abby i Meryl Streep oraz Piercem Brosnanem w obsadzie.



Reklama

Julia Roberts i George Clooney grają w "Ticket to Paradise" rozwiedzioną parę - rodziców młodej dziewczyny (w tej roli Kaitlyn Dever ). Ich córka zakochała się, wyjechała na Bali i tam zamierza wyjść na mąż. Teraz oni jadą śladem córki i będę chcieli powstrzymać ją przed błędem, który (tak im się przynajmniej wydaje) sami popełnili ćwierć wieku wcześniej.

Z zaprezentowanym zwiastunie można było zobaczyć m.in. zabawną kłótnię, bohaterów granych przez Roberts i Clooney'a. Pomiędzy byłymi małżonkami dojdzie do ostrej wymiany zdań, zanim połączą siły, aby opracować plan powstrzymania zaślubin córki.

Zdjęcie Kaitlyn Dever zagra w filmie "‘Ticket to Paradise" u boku Julii Roberts i George'a Clooney'a / Amy Sussman / Getty Images

Julia Roberts i George Clooney o filmie "Ticket to Paradise"

Hollywoodzcy gwiazdorzy, którzy grali razem w takich filmach, jak m.in. "Ocean’s Eleven: Ryzykowna gra" , "Ocean's Twelve: Dogrywka" i "Zakładnik z Wall Street" , w wywiadzie dla "Deadline" pochwalili scenariusz Ola Parkera i wyznali, że chcieli ponownie spotkać się na planie.



"Nie grałem w komedii romantycznej od czasu filmu ' Szczęśliwy dzień' [1996 - red.]. Julia jest fantastyczna. W filmie Ola Parkera jesteśmy dla siebie złośliwi w niezwykle zabawny sposób. To była wspaniałe" - wyznał Clooney.

Julia Roberts również przez wiele lat nie pojawiła się w żadnej komedii romantycznej. Z jego powodu zmieniła zdanie? Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Roberts i Clooney prywatnie się przyjaźnią.

"Po prostu od lat nie czytałam lepszego scenariusza. Poza tym, jakimś cudem, nasze terminy się zgrały i oboje mogliśmy razem wystąpić" - wyznała aktorka.

Wideo "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra": Official Trailer

Czytaj więcej:

"365 dni. Ten dzień": Natasza Urbańska pokazała niemal wszystko [wideo]

Przystojny Polak jest sławny w Hollywood. U nas mało kto o nim słyszał

Urodziła się w Kielcach, robi karierę w Hollywood. Gorzko wspomina Polskę

Więcej newsów o filmach, gwiazdach i programach telewizyjnych, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film .