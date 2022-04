"Thor: miłość i grom": Twórcy odchudzili Thora! Fani wściekli

Thor wyraźnie przybrał na wadze w filmie "Avengers: Koniec gry". Jego sylwetka była tematem wielu dyskusji, bo wielu fanów zastanawiało się, jak w kolejnych odsłonach będzie prezentował się bohater określany przez internautów mianem Grubego Thora. Odpowiedź na to pytanie przynosi pierwszy zwiastun filmu "Thor: miłość i grom". Heros tylko chwilę wygląda tak, jakby wstał od stołu po kilkudniowej uczcie. Szybki crossfit przy użyciu łańcuchów sprawia, że wraca do wcześniejszej formy. Ten pomysł wielu widzom nie przypadł do gustu.

Thor: Miłość i grom /materiały prasowe