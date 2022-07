Nasi aktorzy zaczęli nurkować sami, ponieważ kiedy już nauczyli się techniki nurkowania jaskiniowego, przyszli do mnie i powiedzieli, że to szczególna umiejętność ich postaci. Zapytali, czy możemy zmienić harmonogram i umożliwić to, by wykonywali wszystkie swoje podwodne prace sami. I zrobili to. To stanowiło ogromną różnicę dla mnie jako reżysera i zauważy to publiczność, ponieważ nie ma szybkich cięć. Nagle zdajesz sobie sprawę, że to, co widzisz, to tak naprawdę Viggo Mortensen i Colin Farrell. Są tam

powiedział dla "The Hollywood Reporter"