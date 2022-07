Charlize Theron w filmie o Philipe K. Dicku

Twórczość Philipa K. Dicka (1928 - 1982), zwanego "Szekspirem science fiction", jest hołubiona przez Hollywood. Na podstawie jego utworów nakręcono takie filmy jak "Łowca androidów" , "Pamięć absolutna" , "Raport mniejszości" czy "Diuna" .

Teraz pora na produkcję osnutą wokół jego życia prywatnego - film "Jane", którego pomysłodawczynią jest córka Dicka, Isa Hackett.

Główną bohaterką tej opowieści będzie siostra bliźniaczka pisarza - Jane, która, choć zmarła mając tylko sześć tygodni, to odcisnęła głębokie piętno na pisarzu.



"Ten film nie będzie konwencjonalną biografią i pokaże alternatywną rzeczywistość, której tak bardzo pragnął Philip K. Dick - taką, w której jego ukochana siostra nie zmarła, mając sześć tygodni" - powiedziała Hackett serwisowi Deadline.



To historię Jane opowie film i to jej oczyma zobaczymy równie utalentowanego, co ekscentrycznego pisarza.

Nie zostało ujawnione, w jaką rolę w tej produkcji wcieli się Charlize Theron . Pewne jest natomiast to, że jej kolejnymi projektami, jakie ujrzą światło dzienne, są "Szybcy i wściekli 10", "The Old Guard 2" i "Atomic Blonde 2".

Jeśli chodzi o Cuarona, aktualnie pracuje nad serialem "Disclaimer", psychologicznym thrillerem z Cate Blanchett, za którym stoi Apple TV+.

Charlize Theron: Piękna i zdolna

Charlize Theron ma na swym koncie kilkadziesiąt ról filmowych, jednego Oscara i stałe miejsce w rankingach najseksowniejszych i najbardziej pożądanych kobiet świata. Urodzona w RPA Charlize Theron dla dobrej roli gotowa jest się oszpecić, a nawet przytyć osiemnaście kilogramów.



Zanim jednak aktorka dostała w Hollywood prawdziwą szansę, zachwycała przede wszystkim wyglądem. Tak było m.in. w filmach: "Dwa dni z życia doliny" (1996) Johna Herzfelda, Szaleństwa młodości" (1996) Toma Hanksa, "Adwokat diabła" (1997) Taylora Hackforda, "Celebrity" (1998) Woody'ego Allena, "Żona astronauty" (1999) Randa Ravicha czy "Wbrew regułom" (1999) Lassego Hallströma.

Przełomową dla Theron rolą okazał się występ w dramacie "Monster" . Na potrzeby udziału w filmie gwiazda pozwoliła twórcom się oszpecić, z seksownej piękności przeistaczając się w zmęczoną życiem, zaniedbaną kobietę z nadwagą, której wygląd odzwierciedlał doznane w życiu krzywdy i upokorzenia. Wysiłki charakteryzatorów i samej Theron, która na ekranie dała błyskotliwy występ, opłaciły się - w 2003 roku otrzymała nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej.

Wideo "Monster": Trailer (2003)

Dwa lata później znów była nominowana do Nagrody Akademii, tym razem za rolę w dramacie "Daleka północ" (2005), w którym wcieliła się w kobietę walczącą o swoje prawa z wrogą, zdominowaną przez mężczyzn społecznością górniczego miasteczka. W 2007 roku aktorka stworzyła doskonały ekranowy duet z Tommym Lee Jonesem w thrillerze kryminalnym "W dolinie Elah" Paula Haggisa.

W 2011 roku oglądaliśmy ją w komediodramacie "Kobieta na skraju dojrzałości" duetu Jason Reitman - Diablo Cody, czyli twórców "Juno". Rok później wystąpiła w będącym prequelem "Obcego" nieudanym "Prometeuszu" Ridleya Scotta, a także w kostiumowym filmie akcji "Królewna Śnieżka i Łowca" , gdzie zagrała złą królową Ravennę. Swoją kreację powtórzyła w późniejszym o cztery lata prequelu "Łowca i Królowa Lodu" .

Potem zagrała w komedii "Milion sposobów, jak zginąć na Zachodzie" (2014) Setha MacFarlane'a, otrzymując za swoją rolę aż dwie nominacje do Złotych Malin, oraz thrillerze "Mroczny zakątek", ekranizacji bestsellerowej powieści autorki "Zaginionej dziewczyny" i "Ostrych przedmiotów" Gillian Flynn.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Mad Max: Na drodze gniewu" [trailer]

W tym trudnym momencie swojej kariery, Theron udało się całkowicie odmienić swój image. Wszystko za sprawą występu w filmie akcji science-fiction "Mad Max: Na drodze gniewu" (2015). W nagrodzonej sześcioma Oscarami produkcji wcieliła się w charyzmatyczną i nieustraszoną Furiosę.

Kolejne produkcje w jej filmografii umocniły pozycję Theron jako gwiazdy kina akcji. W takich filmach, jak "Atomic Blonde" (2017), "Szybcy i wściekli 8" (2017) czy "The Old Guard" (2020) znów była obłędnie piękna, a przy tym ekstremalnie niebezpieczna.

Do roli w komediodramacie "Tully" (2018) znowu przeszła metamorfozę - przytyła aż 18 kilogramów.

W ostatnich latach Charlize Theron można było zobaczyć w filmach: "Gorący temat" (2019), "Szybcy i wściekli 9" (2021). Na potrzeby produkcji aktorka przeszła imponującą metamorfozę. Na ekranie nie przypomina samej siebie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Charlize Theron w filmie "Gorący temat" [fragment] materiały prasowe

