The Weeknd w nowym serialu twórcy "Euforii"

Znany z promującego „Pięćdziesiąt twarzy Greya” singla „Earned It” The Weeknd zagra w telewizyjnej produkcji stacji HBO zatytułowanej „The Idol”. Wcieli się w postać tajemniczego właściciela klubu nocnego z Los Angeles, który stoi również na czele tajnego kultu. Jednym z twórców serialu „The Idol” będzie reżyser serialu „Euforia”, Sam Levinson.

The Weeknd

Dla Abla Tesfaye'a, znanego bardziej pod pseudonimem The Weeknd, praca nad serialem "The Idol" nie zakończy się tylko na roli aktorskiej. Jak poinformowała stacja HBO, artysta będzie też producentem wykonawczym serialu oraz współautorem scenariusza. Razem z nim nad scenariuszem pracują Sam Levinson, Reza Fahim, Mary Laws oraz Joseph Epstein, który będzie showrunnerem "The Idol".



Związki The Weeknd z produkcjami filmowo-serialowymi nie kończą się tylko na piosence do "Pięćdziesięciu twarzy Greya". Wokalista zagrał już samego siebie w hicie Netfliksa "Nieoszlifowane diamenty", pisał również scenariusze serialu animowanego "Amerykański tata", do którego użyczył też swojego głosu. W serialu "The Idol" zagra właściciela klubu nocnego i przywódcę kultu, w którym zakochuje się wokalistka pop. Tak prezentuje się enigmatyczny opis fabuły powstającego serialu.



"The Idol" będzie drugim serialem stworzonym dla HBO przez Sama Levinsona. Wcześniej zrealizował on dla tej stacji hitowy serial "Euforia", którego drugi sezon czeka już na premierę. W trakcie pandemii Levinson zrealizował jeszcze dla Netfliksa film "Malcolm i Marie", w którym w rolach głównych wystąpili John David Washington i Zendaya.

"Malcolm i Marie"

Na premierę czeka też nowy film, do którego Levinson napisał scenariusz. To wyreżyserowana przez Adriana Lyne’a adaptacja powieści Patricii Highsmith "Deep Water". Gwiazdami filmu "Głęboka woda" są Ben Affleck i Ana de Armas. Opowiadać on będzie o mężczyźnie podejrzewanym o zabicie kochanków swojej żony. Premiera filmu zaplanowana została na 14 stycznia 2022 roku.