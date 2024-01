The Weeknd, znany również jako Abel Tesfaye po raz kolejny pragnie wcielić się w scenarzystę i tym razem jego celem będzie produkcja filmowa. Na ten moment jeszcze niewiele wiadomo na temat najnowszej produkcji, nie ma zarysu fabuły, jednak w serwisie IMDB pojawiła się informacja, że film ma pojawić się w 2024 roku.

Nowy film The Weekend

Nowy film ma powstać we współpracy The Weeknda i Treya Edwarda Shultsa. To będzie pierwsza produkcja Shultsa od czasów filmu "Fale" z 2019 roku, który zdobył wiele nominacji.



W najnowszej produkcji Abel Tesfaye wystąpi również jako aktor. To nie będzie jego pierwsza rola, ponieważ wcześniej pojawił się w filmie "Nieoszlifowane diamenty" jako on sam, oraz w głośnej produkcji HBO "Idol" jako właściciel klubu.



U boku muzyka ma wystąpić również Jenna Ortega znana m.in. z filmu "Krzyk VI", czy serialu "Wednesday" i Barry Keoghan, które oglądaliśmy w "Eternals" czy "Saltburn".

Na kolejne informacje dotyczące tej produkcji zapewne będziemy musieli jeszcze poczekać. Sam The Weeknd zapowiada, że teraz nadchodzi czas jego przemiany, najbliższy album muzyczny będzie prawdopodobnie ostatnim wydanym pod pseudonimem. Być może jest to jego szansa na rozwinięcie kariery aktorskiej, choć zdania po jego ostatnich występach były podzielone.