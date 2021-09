"The Tragedy of Macbeth": Denzel Washington jako Makbet u Coena [zwiastun]

"The Tragedy of Macbeth" to pierwszy obraz wyreżyserowany przez Joela Coena bez jego stałego współpracownika, brata Ethana. Prawa do produkcji nabyła platforma Apple TV+. Zanim obraz wzbogaci jej zasoby, w grudniu będzie można zobaczyć go również w kinach.

Główne role w tej czarno-białej adaptacji dzieła Szekspira zagrają Denzel Washington, który wcieli się w postać Makbeta, oraz Frances McDormand jako Lady Makbet. Joel Coen ("Fargo", "To nie jest kraj dla starych ludzi") określa swój film mianem "thrillera z tykającym zegarem".



"Ważny jest tutaj tytuł. Nie będzie to 'Makbet' tylko 'Tragedia Makbeta'. Nasi bohaterowie będą starsi. Zarówno ja, jak i Denzel jesteśmy starsi niż zwykle są aktorzy grający role małżeństwa Makbetów. Przekroczyli już menopauzę i wiek, w którym można zostać rodzicami, a to wywiera presję na ich ambicjach dotyczących zachowania korony. To ich ostatnia szansa na chwałę. Zmienia to podejście do opowiadanej historii i to moim zdaniem jest prawdziwym geniuszem adaptacji Joela. Mamy tu napięcie, niemal słyszymy tykający zegar. Czas się kończy, nie tylko dla bohaterów, ale też rozpędza fabułę" - powiedziała McDormand.

Reklama

W pozostałych rolach w "The Tragedy of Macbeth" wystąpią Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Kathryn Hunter, Harry Melling i Brendan Gleeson.