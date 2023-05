Johnny Depp chce rozpocząć nowy rozdział. Ma dość wzbudzania kontrowersji

"Karate Kid": Jackie Chan dostał propozycję roli w kolejnej części

Pierce Brosnan będzie miał swoją pierwszą solową wystawę malarską

Kevin Costner zastawił swoją posiadłość, aby sfinansować nowy film

Bohater, w którego wcieli się Nicolas Cage , po latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych powraca do położonego nad oceanem australijskiego miasteczka, by cieszyć się spokojem. Szybko jednak dowie się, że ów spokój będzie musiał sobie wywalczyć. Zostanie bowiem upokorzony na oczach nastoletniego syna przez członków gangu surferów, którzy twierdzą, że to do nich należy odludna plaża, na której mężczyzna spędzał dzieciństwo. Bohater Cage’a postanawia stawić czoła oprawcom, jednak wraz z eskalacją konfliktu, jego zdrowie psychiczne znacznie się pogarsza.

Reklama

Jak informuje portal "The Hollywood Reporter", autorem scenariusza filmu "The Surfer" jest Thomas Martin. Producenci nie ukrywają radości ze współpracy z Cage’m.

"To idealny aktor do tej ikonicznej roli. Bez dwóch zdań będzie motorem napędowym tego wyjątkowego filmu, który zachwyci widzów na całym świecie. Lorcan Finnegan i Thomas Martin stworzą niezapomniany i unikalny thriller" - zapewnia producent Sam Hall. Zdjęcia do tej produkcji mają ruszyć się we wrześniu 2023 roku w Australii.

Firma Mossbank, która wyprodukuje thriller "The Surfer", zaprezentowała właśnie w Cannes projekty kilku innych swoich tytułów. To przede wszystkim sensacyjny thriller "The Fisherwoman" z Emmą Thompson w roli głównej, kryminał zatytułowany "Thug", w którym wystąpi Liam Neeson, apokaliptyczny thriller "Elevation" z Anthonym Mackie’m, a także sensacyjny "Just Watch Me" z Gerardem Butlerem oraz horror "Azrael" z Samarą Weaving.

Nicolas Cage: Wielki powrót

Po latach grania w filmach klasy C, Nicolas Cage przeżywa teraz swoją trzecią młodość. Niedawno w kinach grany był "Renfield", w którym wcielił się w rolę hrabiego Draculi. Teraz aktora będzie można zobaczyć w westernach "Butcher’s Crossing" oraz "Stara szkoła", a także w thrillerze sensacyjnym "Sympathy for the Devil", komedii "The Retirement Plan", komediowym horrorze "Dream Scenario" oraz horrorach "Arcadian" i "Longlegs". Kolejna na liście produkcji, w których zagra Cage, jest kontynuacja "Pana życia i śmierci".

Zobacz też:

Olaf Lubaszenko: Powrót do aktorskich korzeni